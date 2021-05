Die Eishockey-WM 2021 steht in den Startlöchern! Doch wer zeigt und überträgt die Weltmeisterschaft live im TV und Livestream? Wir verraten es Euch!

Ende Mai geht es auf dem Eis zur Sache. In Lettland wird bei der WM der Weltmeister ermittelt. Am 21. Mai geht es los. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Wer zeigt / überträgt die Eishockey WM 2021 live im TV und Livestream?

Am 21. Mai startet die Eishockey-WM 2021 im lettischen Riga mit dem Auftaktspiel zwischen Russland und Tschechien.

Wer zeigt / überträgt die Eishockey WM 2021 im Free-TV?

Die gute Nachrichtig vorweg: Viele Spiele der Eishockey-WM werden live im Free-TV übertragen. Sport1 zeigt und überträgt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live und in voller Länge.

Zusätzlich zeigt Sport1 auch ausgewählte Top-Spiele des Turniers. Darunter beispielsweise das Duell USA gegen Kanada.

Wer zeigt / überträgt die Eishockey WM 2021 im Livestream?

Neben der Übertragung im TV zeigt und überträgt Sport1 die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf seiner Homepage.

Wer zeigt / überträgt die Eishockey WM 2021 live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Datum: 21. Mai bis 6. Juni 2021

21. Mai bis 6. Juni 2021 Ort: Riga (Lettland)

Riga (Lettland) Übertragung: Sport1

Livestream: Sport1

Deutschland bei der Eishockey-WM: Kader

Aufgrund der laufenden NHL-Playoffs muss Bundestrainer Toni Söderholm auf Superstar Leon Draisaitl verzichten, der mit den Edmonton Oilers um den Stanley Cup spielt.

Dafür werden mit Buffalo-Sabres-Spieler Tobias Rieder und Lean Bergmann (San Jose Sharks) zwei NHL-Spieler mit dabei sein. Mit Leon Gawanke (Manitoba Moose) ist zudem ein weiterer Übersee-Akteur im Kader in Lettland.

Position Nr. Nachname Vorname Geb. Dat. Verein 2020/2021 Länderspiele GK 31 Treutle Niklas 29.04.1991 Nürnberg Ice Tigers 38 GK 90 Brückmann Felix 16.12.1990 Adler Mannheim 29 GK 35 Niederberger Mathias 26.11.1992 Eisbären Berlin 41 D 11 Nowak Marco 23.07.1990 Düsseldorfer EG 41 D 41 Müller Jonas 19.11.1995 Eisbären Berlin 45 D 85 Brandt Marcel 08.05.1992 Straubing Tigers 18 D 9 Gawanke Leon 31.05.1999 Eisbären Berlin 3 D 38 Wagner Fabio 17.09.1995 ERC Ingolstadt 24 D 5 Holzer Korbinian 16.02.1988 Awtomobilist Jekaterinburg/KHL 70 D 91 Müller Moritz 19.11.1986 Kölner Haie 158 D 53 Seider Moritz 06.04.2001 Rögle BK 6 D 3 Bittner Dominik 10.06.1992 Grizzlys Wolfsburg 9 D 24 Möser Janik 26.09.1995 Grizzlys Wolfsburg 2 F 34 Kühnhackl Tom 21.01.1992 Bridgeport Sound Tigers/AHL 5 F 77 Fischbuch Daniel 19.08.1993 Düsseldorfer EG 10 F 95 Tiffels Frederik 20.05.1995 Kölner Haie 51 F 27 Bergmann Lean 04.10.1998 San Jose Barracuda 2 F 8 Rieder Tobias 10.01.1993 Buffalo Sabres 5 F 58 Eisenschmid Markus 22.01.1995 Adler Mannheim 26 F 21 Krämmer Nicolas 23.10.1992 Adler Mannheim 51 F 15 Loibl Stefan 24.06.1996 Adler Mannheim 26 F 22 Plachta Matthias 16.05.1991 Adler Mannheim 93 F 24 Peterka John 14.01.2002 Red Bull München 4 F 7 Kastner Maximilian 03.01.1993 Red Bull München 9 F 96 Eder Andreas 20.03.1996 Straubing Tigers 12 F 92 Noebels Marcel 14.03.1992 Eisbären Berlin 84 F 83 Pföderl Leonhard 01.09.1993 Eisbären Berlin 41 F 73 Reichel Lukas 17.05.2002 Eisbären Berlin 3

© getty Leon Draisaitl wird die Eishockey-WM verpassen.

Wer zeigt / überträgt die Eishockey WM 2021 live im TV und Livestream? Die Gruppen im Überblick

Die 16 Teams sind in zwei Gruppen aufgeteilt, in denen jedes Team in sieben Spielen einmal gegen alle anderen Teams der Gruppe antritt. Anschließend qualifizieren sich die besten vier Teams jeder Gruppe für die Viertelfinals.

Eishockey WM: Spielplan Gruppe A

Datum Team 1 Team 2 Uhrzeit 21.5 Russland Tschechien 15.15 Uhr 21.5 Belarus Slowakei 15.15 Uhr 22.5 Dänemark Schweden 11.15 Uhr 22.5 Großbritannien Russland 15.15 Uhr 22.5 Tschechien Schweiz 19.15 Uhr 23.5 Großbritannien Slowakei 11.15 Uhr 23.5 Belarus Schweden 15.15 Uhr 23.5 Dänemark Schweiz 19.15 Uhr 24.5 Slowakei Russland 15.15 Uhr 24.5 Tschechien Belarus 19.15 Uhr 25.5 Großbritannien Dänemark 15.15 Uhr 25.5 Schweden Schweiz 19.15 Uhr 26.5 Russland Dänemark 15.15 Uhr 26.5 Belarus Großbritannien 19.15 Uhr 27.5 Schweiz Slowakei 15.15 Uhr 27.5 Dänemark Belarus 19.15 Uhr 28.5 Schweden Großbritannien 15.15 Uhr 28.5 Dänemark Belarus 19.15 Uhr 29.5 Tschechien Großbritannien 11.15 Uhr 29.5 Schweiz Russland 15.15 Uhr 29.5 Slowakei Schweiz 19.15 Uhr 30.5 Belarus Schweiz 15.15 Uhr 30.5 Schweden Slowakei 19.15 Uhr 31.5 Tschechien Dänemark 15.15 Uhr 31.5 Russland Schweden 19.15 Uhr 1.6 Schweiz Großbritannien 11.15 Uhr 1.6 Slowakei Tschechien 15.15 Uhr 1.6 Russland Belarus 19.15 Uhr

Eishockey WM: Spielplan Gruppe B