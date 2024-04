Online-Preis des VDS: Reporter von SPOX sichern sich ersten und dritten Platz bei Ehrung

SPOX-Redakteur Nino Duit beschäftigte sich in seinem mit dem 1. Platz ausgezeichneten Artikel mit der Geschichte des Mia-san-Mia beim FC Bayern München und fand heraus, dass zumindest der Slogan gar nicht so münchnerisch ist. Erfunden wurde das Mia san Mia nämlich in Österreich - und den Bayern aufs Revers heftete ihn schließlich einer, der als Berater von Jürgen Klopp populär wurde. Das Design des Storytellings stammt von Yee Shan Lee.

Hier könnt Ihr den Text nachlesen.

"Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meiner Redaktion bedanken, die Möglichkeiten für diese aufwändige Recherche erhalten zu haben", sagte Duit bei der Ehrung.

Für Duit ist es nach einem zweiten und dritten Platz beim Großen Online-Preis des VDS der erste Sieg.

Weiterer SPOX-Redakteur ausgezeichnet

SPOX-Redakteur Jochen Tittmar wurde für sein aufwändig recherchiertes Storytelling über die heute kaum mehr bekannte Bundesliga-Rerserverunde mit dem 3. Platz ausgezeichnet und sprach sogar mit einem ehemaligen deutschen Nationalspieler, der zwar nachweislich ein paar Spiele in der Reserverunde absolvierte, sich aber heute "beim besten Willen nicht daran erinnern" kann.

Gemeinsam mit den Designern Yee Shan Lee und Aimee Routledge ist es Tittmar gelungen, einen sogar bei damaligen Teilnehmern fast in Vergessenheit geratenen Wettbewerb wieder ins Gedächtnis zu rufen und skurrile Geschichten auszugraben, mit denen Fußballfans sicher nicht nur beim nächsten Kneipenquiz glänzen können.

Hier geht's zum Text.

Für Tittmar ist es die bereits dritte VDS-Auszeichnung: 2021 hatte er sich schon mit seiner ebenfalls historischen Multimediareportage "Einen ganzen Monat Boxing Day - Die Faszination Hallenfußball in den 1990ern" gegen die Konkurrenz durchgesetzt - und ein wenig auch den jüngsten Budenzauber-Boom, den Kings -, Baller- und bald sicher auch die Icon League entfacht haben, antizipiert. 2019 war Tittmar Zweiter geworden.

Wir gratulieren unseren zwei Redakteuren herzlich zu den Auszeichnungen!