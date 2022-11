Am Black Friday schlagen die Herzen aller Schnäppchenjäger höher. Wir zeigen Euch einige der besten Sport-Angebote.

Am Black Friday, der in diesem Jahr am 25. November ist, werden Produkte - auch Sportware - aus dem Einzel- und Online-Handel mit besonders hohen Rabatten angeboten und verkauft.

Da ist für jeden was dabei, egal ob man Schuhe, Bekleidung oder Sportgeräte sucht.

Wir zeigen Euch bei Amazon angebotene Deals, bei denen Ihr richtig viel Geld spart.

BVB, Deals am Black Friday: Die besten Geschenke für Dortmund-Fans

Black Friday, Deals: Die besten Sport-Angebote 2022

Einen modischen Sneaker kann jeder gut gebrauchen! Ein Klassiker sind die Air-Max-Modelle von Nike. Dieses Angebot richtet sich speziell an die Damen: Der Air Max Bella Tr 5 gibt es ab 53,56 Euro zu kaufen. Normalerwiese kostet der Schuh 84,99 Euro.

© amazon

Allen Trends zum Trotz ist die gute alten Jogginghose immer noch ein beliebtes Kleidungsstück. Ein Schnäppchen bietet Puma.

© amazon

Noch ein gutes Angebot von Puma: Beim Kauf eines Kapuzenpullis in den Farben grau, blau oder schwarz spart Ihr zwölf Euro.

© getty

Laufschuhe gibt es am Black Friday in Hülle und Fülle reduziert. Beispielsweise den 520v7 von News Balance für Männer, der anstatt 70 Euro für 42 Euro zu haben ist.

Hier geht's zum Angebot!

© amazon

Schuhe der Marke Reebok erlebten in den späten 80er-Jahren einen Hype. Auch heute gibt es noch viele Fans der Marke, die jetzt auf der Jagd nach einem Schnäppchen sind. Wir haben eines für Euch: Den Royal Glide Ripple Clip Sneaker.

Selbstverständlich gibt es auch bei Puma am Black Friday reihenweise Reduziertes - wie den modischen Unisex St Runner V3 L in mehreren Farben.

Dieses Angebot richtet sich an alle Gamer. FIFA 23 für die Play Station 4 ist auf 39,99 Euro reduziert. Ihr spart annähernd 20 Euro-

© amazon

Ihr wollt wissen, wie fit Ihr seid? Dafür benötigt Ihr eine Smartwatch, bei deren Kauf Ihr am Black Friday 37 Prozent spart.