Mit dem Black Friday rückt eine der größten Shopping-Veranstaltungen des Jahres, die sich unter anderem auch auf Sportware bezieht, immer näher und näher. Datum, Termin, Angebote und die besten Sport-Deals - hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zum Black Friday 2022.

Unter dem Namen "Black Friday" - schwarzer Freitag - ist in der Verkaufswelt ein bestimmter Tag beziehungsweise eine Veranstaltung gemeint, bei der Produkte - auch Sportware - aus dem Einzel- und Online-Handel mit besonders hohen Rabatten angeboten und verkauft werden.

Den Ursprung hat der Black Friday in den Vereinigten Staaten, nichtsdestotrotz ist der Begriff im selben Bezug auch in vielen anderen Ländern bekannt. In Deutschland bekam die Veranstaltung im Jahr 2013 zum ersten Mal größere Bedeutung, im Vergleich zu den USA liegt der Fokus in der Bundesrepublik jedoch eher auf den Online-Handel. Nun steht er also wieder vor der Tür, der Black Friday.

Black Friday 2022: Datum, Termin, Angebote und die besten Sport-Deals

Das Event findet jährlich am Freitag nach dem amerikanischen Thanksgiving-Feiertag statt, der stets auf den vierten Donnerstag im November fällt. Der Tag darauf also ist der Black Friday, der in diesem Jahr am Freitag, den 25. November, stattfindet.

Zu den Produkten, die am Black Friday in manchen Fällen sogar bis zu 80% billiger angeboten werden, zählen unter anderem auch Sportsachen dazu. Schuhe, Trikots, Trainingshosen, Bälle und sogar FIFA 23 können zu einem Schnäppchenpreis bei Anbietern wie Adidas, Nike oder Amazon erworben werden.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX die aktuell besten Angebote und Sport-Deals.

