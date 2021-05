Laureus World Sports Awards 2021: FC Bayern München als World Team of the Year ausgezeichnet

Der FC Bayern München wurde bei den Laureus World Sports Awards 2021 bei einer digitalen Preisverleihung in Sevilla als World Team of the Year ausgezeichnet.

"Wir haben das erfolgreichste Jahr in unserer Vereinsgeschichte hinter uns. Der FC Barcelona ist der einzige andere Verein, der im Jahr 2009 sechs Titel gewonnen hat. Dieser Laureus Award ist nun die krönende siebte Trophäe in einem Jahr, das wir nie vergessen werden. Ich möchte mich bei der Laureus-Sportfamilie für diesen Award bedanken", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge.

Der FC Bayern hat mit der Bundesliga, dem DFB-Pokal, der Champions League, der Klub-WM sowie dem deutschen und dem europäischen Supercup alle Wettbewerbe gewonnen, an denen er teilgenommen hat.

"Der FC Bayern München ist ein Verein mit langer Tradition. Unser Erfolgsrezept beruht auf großen Persönlichkeiten unserer Geschichte. Mit unseren großartigen Fans auf der ganzen Welt und unseren Partnern sind wir eine Familie im Sport, genau wie die Laureus Academy", erklärte Rummenigge. "Wir sehen diese Auszeichnung als Motivation, die Leidenschaft der Fans auf der ganzen Welt für den Fußball und für den Sport im Allgemeinen weiterhin zu erfüllen."

Laureus World Sports Awards: Nadal und Osaka ausgezeichnet

Bei den beiden wichtigsten Einzelpreisen war der Tennissport der große Gewinner. Der Spanier Rafael Nadal wurde mit dem Laureus World Sportsman of the Year Award ausgezeichnet. Mit seinem 13. French-Open-Sieg zog er mit Roger Federer mit insgesamt 20 Grand-Slam-Titeln gleich.

Die Japanerin Naomi Osaka, die zum zweiten Mal die US Open gewann, erhielt den Laureus World Sportswoman of the Year Award. Osaka setzte in Flushing Meadows ein starkes Statement zur Unterstützung der "Black Lives Matter"-Kampagne, indem sie bei ihren Matches verschiedene Gesichtsmasken trug, auf denen die Namen von Afroamerikanern standen, die in den letzten Jahren gestorben sind.

Das deutsche Sportförderprogramm "KICKFORMORE by KICKFAIR", das über den Fußball Brücken zwischen Kulturen baut, insbesondere in Gebieten mit hohem Flüchtlingsanteil, erhielt den Laureus Sport for Good Award. Das Programm, das in der Region Stuttgart und Rhein-Neckar angesiedelt ist, konzentriert sich auf Gewaltlosigkeit, Menschenrechte, Gleichberechtigung und Diversität.

Das deutsche Sportförderprogramm "KICKFORMORE by KICKFAIR" erhielt den Laureus Sport for Good Award: Laureus-Botschafter Fredi Bobic, Mazen Mirzo und Steffi Biester (beide KICKFORMORE by KICKFAIR).

Laureus World Sports Awards 2021: Alle Preisträger