FC Bayern München, News und Gerüchte - Thomas Müller: "Wieder den Hunger geholt"

Thomas Müller will schnellstmöglich die Meisterschaft mit dem FC Bayern perfekt machen. Derweil hat der FCB 150.000 Euro gespendet und Kevin Kuranyi den künftigen Trainer Julian Nagelsmann gelobt. News und Gerüchte zu den Münchnern gibt es hier.

FC Bayern, News - Müller: "Wieder den Hunger geholt"

Bayerns Offensivspieler Thomas Müller geht voller Tatendrang in die letzten Wochen der Bundesliga-Saison, bereits am Samstag kann gegen Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr im Liveticker) die neunte Meisterschaft in Folge aus eigener Kraft perfekt gemacht werden.

"Wir wollen möglichst zügig die Meisterschaft klarmachen. Das ist ein großes Ziel und wir sind da sehr optimistisch", erklärte Müller nach der Trainingseinheit am Mittwoch gegenüber den Vereinsmedien. Der Ärger über das Verpassen des Titels bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz sei längst verflogen.

"Wir haben uns in den zwei Wochen, in denen wir kein Spiel hatten, wieder den Hunger geholt. Wir hatten Zeit, uns körperlich und mental zu erholen", sagte Müller weiter. "Schon in der ersten Trainingswoche hatten wir richtig Spaß, haben gut gearbeitet. Dementsprechend fokussiert sind wir für das Spiel."

Gegen die Fohlen erwarte Müller eine schwere Aufgabe: "In den letzten Jahren haben wir uns nie leicht getan gegen Gladbach. Es waren immer enge Spiele, und auch mal eine Niederlage dabei. Dementsprechend wissen wir, was auf uns zukommt."

Im Falle der Meisterschaft würde Müller gemeinsam mit David Alaba zum Rekordchampion der Bundesligageschichte aufsteigen. "Wenn man zurückblickt, als ich 2009 das erste Mal so richtig in die Profimannschaft reingeschnuppert habe und die Entwicklung meiner Karriere losging, ist das natürlich Wahnsinn."

© getty Kuranyi spielte in Hoffenheim unter Nagelsmann.

FC Bayern, News: Kuranyi schwärmt von Nagelsmann

Ab dem 1. Juli wird Noch-Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann den FC Bayern betreuen. Unter diesem spielte Ex-Nationalstürmer Kevin Kuranyi bei der TSG Hoffenheim und hat nun von den Qualitäten des Coaches geschwärmt: "Schon damals, als er bei Hoffenheim neu dazu gekommen ist und vor der Mannschaft seine erste Ansprache gehalten hat, hat er überzeugt. Das war wie vorher Hauptschule, danach Gymnasium", sagte er bei Sky.

Die Ansprachen seien "sehr ruhig" und "sehr durchdacht" gewesen. Kuranyi ist sich sicher, dass er seine Fähigkeiten auch beim FC Bayern voll einbringen kann: "Ich denke, dass er nach den ersten Wochen und mit seiner guten Ansprache es ganz schnell hinkriegen wird." Nagelsmann bringe "so viel Qualität mit, dass er auch bei Bayern München erfolgreich sein wird".

Bis 2016 lief der 39-Jährige bei der TSG unter Nagelsmann auf, ehe er seine Karriere beeendete. Zuvor war der 52-fache DFB-Spieler in der Bundesliga für den VfB Stuttgart (2001-2005) und Schalke 04 (2005-2010) aktiv und traf in 276 Spielen 111-mal.

FC Bayern - Verkaufskandidaten im Sommer: Kaum Tafelsilber für Neuzugänge © getty 1/36 Der FC Bayern hat sich nicht erst seit den teuren Verpflichtungen von Nagelsmann und Upamecano einen Sparkurs auferlegt. Doch was bedeutet das für die Kaderplanung für die kommende Saison? © getty 2/36 Zuletzt sprach Präsident Hainer von einem coronabedingten Umsatzverlust in Höhe von 150 Mio. Euro. Dazu kommen nun die Ausgaben für Upamecano und Nagelsmann – zusammengerechnet knapp 68 Mio. Euro. © getty 3/36 Verstärkt hat sich der FCB bislang außerdem lediglich mit Omar Richards, der als Backup auf links für Davies ablösefrei von Reading kommt. © imago images 4/36 Weitere Transfers wie jenen kolportierten von Hakimi sind abgesehen von Leihspielern oder vertragslosen Spielern daher finanziell kaum machbar, es sei denn es werden Spieler verkauft und deren Transfererlöse reinvestiert. © getty 5/36 NIKLAS SÜLE: Sein Vertrag läuft 2022 aus, ein zweiter Fall Alaba soll aus Sicht der Bayern vermieden werden. Zuletzt äußerten sich der Klub und auch Süle selbst zurückhaltend, was eine Vertragsverlängerung angeht. © getty 6/36 Rummenigge sagte: "Wir haben finanziell nicht mehr die Masse zur Verfügung, die wir vor Corona hatten. Wir sind grundsätzlich bereit, den Vertrag zu verlängern. Das wird aber nur zu gewissen Konditionen möglich sein." © getty 7/36 Süle machte indes keinen Hehl daraus, dass es für ihn "sowohl aus sportlicher als auch aus finanzieller Sicht" Sinn machen müsse, bei den Bayern zu verlängern. Zuletzt kursierten Gerüchte, der FC Chelsea sei an Süle interessiert. © getty 8/36 Auch die Sport Bild berichtete, dass Süle, dessen Fitness und Einstellung intern beim Rekordmeister hinterfragt worden sei, einem Wechsel nach England nicht abgeneigt sei. © getty 9/36 Zwar verliert der FCB in Boateng und Alaba zwei Innenverteidiger, das neue Stamm-Duo wird aber tendenziell eher von Upamecano und Lucas Hernandez gebildet, während Süle mit Nianzou zunächst die Backup-Rolle zuteilwerden könnte. © getty 10/36 Fest steht: Süle hat den Anspruch zu spielen, was ihm bei den Bayern kaum garantiert ist. Aber er hat in Nagelsmann nun jemanden als Trainer, der ihn einst in Hoffenheim auf ein neues Niveau führte. © imago images 11/36 Tendenz: Die Bayern werden Süle nur bei einem unmoralischen Angebot ziehen lassen. Sollte Süle gehen wird die Leihe von Chris Richards in Hoffenheim, wo der Youngster Stammspieler ist, wohl nicht verlängert. © getty 12/36 CORENTIN TOLISSO: Seit 2017 beim FC Bayern und immer wieder von teils schweren Verletzungen zurückgeworfen. Konnte beim FCB auch deshalb nicht nachhaltig überzeugen oder die Rekordablöse (41,5 Mio.) rechtfertigen. © getty 13/36 Auch deshalb kursieren seit geraumer Zeit Gerüchte über einen möglichen Abschied des Franzosen. Bereits im Winter 2020 soll den Bayern nach kicker-Angaben eine Leih-Anfrage von ManUnited für Tolisso vorgelegen haben. © getty 14/36 Die Bayern winkten ab, doch auch im Sommer brodelte die Gerüchteküche. Laut RMC fragten Inter Mailand und erneut die Red Devils nach. Weil aber Thiago den FCB verließ, blieb Tolisso – und verletzte sich erneut schwer. © getty 15/36 Seit Februar fällt der Franzose mit einem Muskelsehnenriss aus, was seinen Marktwert für den Sommer abermals gedrückt und den Interessenten-Kreis deutlich geschrumpft haben dürfte. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft 2022 aus. © getty 16/36 BOUNA SARR: Kam am Deadline Day 2020 für 8,5 Millionen Euro zu den Bayern und ist seitdem eine der großen Enttäuschungen der Saison. Der Pavard-Backup stand gerade einmal 856 Minuten auf dem Platz, ohne zu überzeugen. © getty 17/36 Als Pavard länger ausfiel, setzte Flick gar auf Innenverteidger Süle auf rechts und strich Sarr sogar aus dem Kader. Wie die tz berichtet, hoffe Sarr (Vertrag bis 2024) auf einen Neuanfang unter Nagelsmann. © getty 18/36 Wie Sport1 berichtet, wolle der Rekordmeister Sarr jedoch lieber bei einem passenden Angebot verkaufen. Laut kicker ist in der Zukunftsfrage des Franzosen jedoch noch keine Entscheidung getroffen worden. © getty 19/36 MARC ROCA: Kam wie Sarr kurz vor Ende des Sommertransferfensters von Espanyol. Seitdem noch keine große Verstärkung für den Rekordmeister, jedoch auch mit wenig Spielpraxis neben Kimmich, Goretzka und Müller. © getty 20/36 Zeigte besonders bei der Klub-WM gute Ansätze, ließ diese bei seinen wenigen Bewährungschancen auf höherem Niveau wieder vermissen. © getty 21/36 Der kicker berichtet, dass seine Zukunft über den Sommer hinaus bei den Bayern trotz Vertrags bis 2025 offen sei. Bei einem Verkauf würde er aber kaum die in ihn investierten 9 Mio. Euro einspielen. © getty 22/36 Tendenziell werden die Bayern Roca auch deshalb wohl behalten. Außerdem verlässt in Martinez ein zentraler Mittelfeldspieler den Klub – und Roca könnte mit seinen Qualitäten durchaus unter Nagelsmann aufblühen. © getty 23/36 Der künftige Trainer des FCB hatte bereits betont, dass die Weiterenwticklung von jungen Spielern wie Jamal Musiala oder eben auch Roca "sicherlich eine Aufgabe sein" werde und auch "der Anspruch" sei. © getty 24/36 Fazit: In Sachen Transfererlöse bringen die Spieler, die der FC Bayern nicht zwangsläufig halten muss, nicht die großen Einnahmen. Ein Süle-Abschied wäre zwar lukrativ, würde den Bayern aber auch Bauchschmerzen bereiten. Und die Leihspieler? © getty 25/36 CHRIS RICHARDS: Aktuell an Hoffenheim verliehen und dort Stammspieler, weshalb die TSG ihn nach Sport-Bild-Angaben gerne ein weiteres Jahr ausleihen würde. Das wird wohl nur möglich sein, sollte Süle in München bleiben. © getty 26/36 Andernfalls könnte Richards als Innenverteidiger Nummer vier eingeplant sein – oder im Falle eines Abschieds von Bouna Sarr als Backup auf der Rechtsverteidigerposition. Eine Kaufoption hat die TSG für ihn nicht. © getty 27/36 MICHAEL CUISANCE: Spielt bei Marseille ein durchwachsenes Leih-Jahr mit ein paar Höhen und vielen Tiefen. Zunächst Stammkraft, dann Reservist, unter dem neuen Trainer Sampaoli Matchwinner und wieder Bankdrücker. © getty 28/36 OM hat eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro – laut Sky ist es aktuell jedoch unwahrscheinlich, dass diese gezogen wird. Selbst Cuisance sagt: "Im Moment verdiene ich es nicht zu bleiben." © getty 29/36 Sein Berater stehe in Kontakt mit den Bayern und es sei sein Wunsch in Marseille zu bleiben. Dafür müssten aber wohl Verhandlungen über eine geringere Ablöse stattfinden. Für Cuisance bezahlten die Bayern einst 8 Mio. Euro. © getty 30/36 ADRIAN FEIN: Der 22-Jährige startete gut in sein Leihjahr bei PSV und überzeugte Trainer Roger Schmidt, der nach Telegraaf-Angaben „sehr zufrieden“ mit der Entwicklung des Mittelfeldspielers gewesen sei. © getty 31/36 Noch zum Jahreswechsel galt es nach Telegraaf-Angaben als recht sicher, dass PSV die Kaufoption in Höhe von 6 Mio. Euro ziehen werde. Seitdem machte Fein jedoch nur noch fünf Spiele. Seit März wartet er auf einen Einsatz. © getty 32/36 JOSHUA ZIRKZEE: Seine Leihe, die er selbst im Winter angestrebt hatte, war von vorne bis hinten verkorkst. Für Parma Calcio stand der Niederländer nur 108 Minuten auf dem Platz und erzielte kein einziges Tor. © getty 33/36 Ein Hexenschuss und nun eine Innenbandverletzung bremsten den 19 Jahre jungen Mittelstürmer aus. Parma steht als Absteiger fest und wird sich wohl kaum die Kaufoption in Höhe von 15 Mio. Euro leisten können. © getty 34/36 Zirkzee wird daher nach München zurückkehren und womöglich erneut verliehen werden, da Choupo-Moting bei den Bayern wohl um ein Jahr verlängern wird und ein Transfer Zirkzees kaum gewinnbringend ist. © getty 35/36 JANN-FIETE ARP: Verbringt die Saison aktuell in der Reserve der Bayern und allein deshalb dürfte es kaum lukrative Angebote für das 21-jährige Stürmer-Talent geben. Berichte über eine Leihe zu Hannover dementierten die Niedersachsen zuletzt. © getty 36/36 Ohnehin wolle sich Arp beim FCB noch beweisen, sagte er dem kicker. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Angesichts des drohenden Abstiegs der Reserve könnte es aber zunächst auf eine Leihe hinauslaufen.

FC Bayern, News: Münchner spenden 150.000 Euro für Frühstück

Der FC Bayern München hilft Kindern in Corona-Not. Die Bayern gaben eine Spende von 150.000 Euro an den Verein "brotZeit eV" bekannt, der bedürftigen Schülerinnen und Schülern ein gesundes Frühstück sichert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder diese Spende (...) übergeben dürfen", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge: "In dieser Pandemie sind es die Kinder, die mit am meisten unter den Kontaktbeschränkungen und den Eingriff in ihre gewohnte Normalität zu leiden haben. Mit diesem Geld wollen wir sie bei ihrem Schulalltag unterstützen, damit sie auch trotz Corona immer optimistisch in den Morgen starten und nach vorne schauen können."

Die Schauspielerin Uschi Glas führt den Verein. "Vor Corona haben wir täglich über 11.000 Kinder in Deutschland mit einem stärkenden Schulfrühstück versorgt, und auch jetzt sind wir für hungrige Schulkinder da. Derzeit können wir schon wieder an 99 Schulen unter strengen Hygiene-Vorschriften täglich 4200 Kinder versorgen", berichtete sie.

