Grand Slam of Darts 2023: Datum, Termine, Spielplan, Teilnehmer, Ort, Spieler, Preisgeld, Übertragung im TV und Livestream

Es ist soweit, der Grand Slam of Darts 2023 ist in vollem Gange. Wir haben für Euch einen Blick auf die wichtigsten Fakten geworfen: Datum, Termine, Spielplan, Teilnehmer, Ort, Spieler, Preisgeld, Übertragung im TV und Livestream - all diese Infos bekommt Ihr hier.

Auch in diesem Jahr werden sich wieder 32 Spieler der PDC beim Grand Slam of Darts messen. Qualifiziert haben sich die Gewinner und Finalisten der wichtigsten TV-Turniere, sowie die Sieger der European Tour und der Pro Tour. Titelverteidiger ist der Engländer Michael Smith.

Grand Slam of Darts 2023: Datum, Termine, Ort

Vom 11. bis zum 19. November wird in der Aldersley Leisure Village, Wolverhampton, um den nächsten Titel geworfen. Hier haben wir die Termine der einzelnen Runden für Euch zusammengefasst, in der Gruppenphase gibt es immer eine Mittags- (14 Uhr) und eine Abendsession (20 Uhr):

1. Gruppenspieltag : Samstag, 11. November 2023

: Samstag, 11. November 2023 2. Gruppenspieltag: Sonntag, 12. November 2023

Sonntag, 12. November 2023 3. Gruppenspieltag: Montag, 13. November 2023

Montag, 13. November 2023 4. Gruppenspieltag: Dienstag, 14. November 2023

Dienstag, 14. November 2023 Achtelfinale , Mittwoch, 15. November 2023

, Mittwoch, 15. November 2023 Achtelfinale , Donnerstag, 16. November 2023

, Donnerstag, 16. November 2023 Viertelfinale , Freitag, 17. November 2023

, Freitag, 17. November 2023 Viertelfinale , Samstag, 18. November 2023

, Samstag, 18. November 2023 Halbfinale und Finale, Sonntag, 19. November 2023

Grand Slam of Darts 2023: Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachrichten: Ihr könnt den Grand Slam of Darts gleich auf mehreren Plattformen verfolgen, auch in diesem Jahr sind nämlich wieder DAZN und Sport1 mit von der Partie.

Bei DAZN findet Ihr sämtliche Duelle des Turniers live und in voller Länge, und das Beste: Das günstigste Paket des Streamingdienstes reicht bereits, um auf die Übertragungen zugreifen zu können. DAZN World bekommt Ihr für 9,99 Euro monatlich im Monatsabo, für das Jahresabo werden sogar nur 6,99 Euro pro Monat fällig.

Sport1 wird ausgewählte Spiele sogar komplett kostenfrei im TV und über Website und App ausstrahlen, hier sind alle Termine gelistet:

Samstag, 11. November 2023: 14-18 Uhr, 23-1 Uhr

Sonntag, 12. November 2023: 14-18 Uhr, 20-0 Uhr

Montag, 13. November 2023: 21.45-1 Uhr

Dienstag, 14. November 2023: 20-0.15 Uhr

Mittwoch, 15. November 2023: 20-0 Uhr

Donnerstag, 16. November 2023: 20-0 Uhr

Freitag, 17. November 2023: 20-0 Uhr

Samstag, 18. November 2023: 19.30-0 Uhr

Sonntag, 19. November 2023: 14-18 Uhr, 20-22 Uhr

Grand Slam of Darts 2023: Spielplan, Ansetzungen, Teilnehmer, Spieler, Gruppen

Grand Slam of Darts 2023: Preisgeld