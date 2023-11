Grand Slam of Darts heute live im Free-TV: Spielplan, Ergebnisse, aktueller Stand, Übertragung im TV und Livestream

Mit dem Grand Slam of Darts findet ab dem 11. November eines der größten Turniere im Darts-Kalender statt. Spielplan, aktuelle Ergebnisse, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch alle Informationen zum Darts-Spektakel.

Vom 11. bis zum 19. November wird in diesem Jahr der Grand Slam of Darts ausgetragen. Bei der 17. Auflage des Turniers kämpfen 32 Spielerinnen und Spieler im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton um den Titel.

Die Vorrunde beim Grans Slam of Darts läuft in diesem Jahr vom 11.11 bis zum 14.11. Einen Tag später startet bei dem Turnier die K.o.-Runde. Das große Finale findet letztlich am Sonntag, den 19. November, statt.

Grand Slam of Darts heute live im Free-TV: Spielplan, Ergebnisse, aktueller Stand

Am heutigen Samstag, den 11. November, startet der Grand Slam of Darts mit 16 Matches in den Gruppe A bis H. Zu den Highlights am heutigen Tag zählt das Match am Abend zwischen Michael van Gerwen und Fallon Sherrock. Ebenfalls in der Abendsession ist zudem Titelverteidiger Michael Smith gegen Nathan Girvan im Einsatz.

Acht Duelle werden heute in der Mittagssession ab 14.00 Uhr absolviert, die acht weiteren Duelle beginnen um 20.00 Uhr.

Datum Match Uhrzeit 11.11 Damon Heta vs. Ricardo Pietreczko 14.00 Uhr 11.11 Andrew Gilding vs. Brendan Dolan 14.30 Uhr 11.11 Ryan Searle vs. Gian van Veen 15.00 Uhr 11.11 Chris Dobey vs. Josh Rock 15.30 Uhr 11.11 Danny Noppert vs. Haruki Muramatsu 16.00 Uhr 11.11 Nathan Aspinall vs. Beau Greaves 16.30 Uhr 11.11 Jonny Clayton vs. Berry van Peer 17.00 Uhr 11.11 Gerwyn Price vs. Nathan Rafferty 17.30 Uhr 11.11 James Wade vs. Krzysztof Ratajski 20.00 Uhr 11.11 Rob Cross vs. Martijn Kleermaker 20.30 Uhr 11.11 Dave Chisnall vs. Stephen Bunting 21.00 Uhr 11.11 Dirk van Duijvenbode vs. Gary Anderson 21.30 Uhr 11.11 Luke Humphries vs. Steve Lennon 22.00 Uhr 11.11 Peter Wright vs. Stowe Buntz 22.30 Uhr 11.11 Michael van Gerwen vs. Fallon Sherrock 23.00 Uhr 11.11 Michael Smith vs. Nathan Girvan 23.30 Uhr

Grand Slam of Darts heute live im Free-TV: Übertragung im TV und Livestream

Gleich zwei TV-Sender zeigen in diesem Jahr den Grand Slam of Darts live im TV und Livestream. Die Übertragungsrechte des Turniers teilen sich DAZN und Sport1. Sport1 zeigt vom 11. bis zum 19. November ausgewählte Matches live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf sport1.de.

DAZN zeigt dagegen alle Spiele beim Grand Slam of Darts live und in voller Länge im Livestream, bei DAZN verpasst Ihr also keine Sekunde des Turniers. Den Grand Slam of Darts seht Ihr mit einem Abo von DAZN Unlimited, DAZN Super Sports oder DAZN World. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier.

Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr zudem die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Wintersport und viele weitere Sporthighlights live erleben.

© getty Michael Smith ist beim Grand Slam of Darts 2023 an Nummer eins gesetzt.

Grand Slam of Darts 2023: Teilnehmer, Spieler, Gruppen

Gruppe A



Name Spiele S N +/- Punkte Michael Smith (1) James Wade Krzysztof Ratajski Nathan Girvan

Gruppe B

Name Spiele S N +/- Punkte Jonny Clayton (8) Chris Dobey Josh Rock Berry van Peer

Gruppe C



Name Spiele S N +/- Punkte Luke Humphries (4) Dirk van Duijvenbode Gary Anderson Steve Lennon

Gruppe D



Name Spiele S N +/- Punkte Gerwyn Price (5) Ryan Searle Gian van Veen Nathan Rafferty

Gruppe E



Name Spiele S N +/- Punkte Peter Wright (2) Dave Chisnall Stephen Bunting Stowe Buntz

Gruppe F



Name Spiele S N +/- Punkte Danny Noppert (7) Andrew Gilding Brendan Dolan Haruki Muramatsu

Gruppe G

Name Spiele S N +/- Punkte Michael van Gerwen (3) Rob Cross Martijn Kleermaker Fallon Sherrock

Gruppe H