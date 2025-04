Mike Tyson vs. Jake Paul, Übertragung Boxen: Wird der Kampf live im Free-TV und Livestream gezeigt?

Mike Tyson misst sich im Boxring mit Influencer Jake Paul. Wir zeigen Euch, ob der Kampf auch im Free-TV und Livestream gezeigt wird.

Box-Legende Mike Tyson kehrt erneut in den Ring zurück. Während der ehemalige Schwergewichtschampion für sein Comeback im Jahr 2020 mit Roy Jones Jr. noch einen älteren Gegner hatte, tritt "Iron Mike" dieses Mal gegen einen jungen Athleten an: gegen den Influencer Jake Paul, der immer noch ein Neuling im Sport ist, aber von seinen zehn Profikämpfen immerhin neun gewinnen konnte.

Tyson und Paul sollten am 20. Juli im Hauptkampf des Events im AT&T Stadium in Arlington, Texas (USA), gegeneinander antreten. Inzwischen wurde der Kampf aber verschoben, der neue Termin ist der 15. November.

Mike Tyson ist mit 57 Jahren ganze 30 Jahre älter als sein Kontrahent. Auch in Sachen Körpergröße und Reichweite liegt der Vorteil bei Paul (1,78 m vs. 1,85 m und 180 cm vs. 193 cm). Für Tyson spricht dagegen die Erfahrung.