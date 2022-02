Abfahrt der Herren bei Olympia in Peking: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Herren-Abfahrer eröffnen heute den Kampf um die Medaillen bei den Olympischen Spielen in Peking. Wie Ihr das Ski-Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Olympischen Spiele in Peking gehen für die Ski-Asse in der Nacht auf morgen Sonntag (6. Februar) los. In den vergangenen Tagen bestritten die Herren drei Trainings für die Abfahrt, heute Nacht zählt's dann. Das offizielle Rennen geht um 4 Uhr nachts (MEZ) im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo im Pekinger Stadtbezirk Yanqing über die Bühne. Es ist das erste Ski-Rennen der Winterspiele. Das heißt also, dass heute Nacht auch die ersten Medaillen abgegriffen werden können.

Datum Wettkampf 6. Februar Abfahrt der Herren 7. Februar Riesenslalom der Damen 8. Februar Super-G der Herren 9. Februar Slalom der Damen 10. Februar Alpine Kombination der Herren 11. Februar Super-G der Damen 13. Februar Riesenslalom der Herren 15. Februar Abfahrt der Damen 16. Februar Slalom der Herren 17. Februar Alpine Kombination der Damen 19. Februar Teamwettbewerb

© getty Vincent Kriechmayr geht für Österreich auf Medaillenjagd.

Abfahrt der Herren bei Olympia in Peking: Übertragung heute live im TV und Livestream

Sowohl im TV als auch im Livestream könnt Ihr die Herren-Abfahrt heute live verfolgen.

Abfahrt der Herren bei Olympia in Peking: Übertragung heute live im TV

Für die Übertragung im Free-TV ist unter anderem der ORF verantwortlich. Eine Viertelstunde vor Rennstart beginnt auf ORF1 die kurze Vorberichterstattung.

Ski-Fans haben zudem die Möglichkeit, das Rennen auch im ZDF im Free-TV zu verfolgen. Durch das Spektakel begleiten Euch beim deutschen Sender Rudi Cerne und Katrin Müller-Hohenstein.

Zu guter Letzt bietet auch Eurosport die Abfahrt im frei empfangbaren Fernsehen, also auf Eurosport 1, an.

Abfahrt der Herren bei Olympia in Peking: Übertragung heute live im Livestream

Der ORF hat zum ersten Ski-alpin-Wettkampf in der ORF-TVthek einen Livestream parat, den Ihr völlig kostenlos aufrufen und nutzen könnt.

Anders sieht die Situation beim Livestream von Eurosport aus. Der ist nämlich kostenpflichtig, für Zahlungen in Höhe von 6,99 Euro pro Monat könnt Ihr dann auch auf Eurosport 2 zugreifen. Solltet Ihr jedoch bereits im Besitz eines DAZN-Abonnements sein, müsst Ihr nichts extra bezahlen, das DAZN-Abo öffnet Euch dafür bereits die Tore. Auf der Plattform sind beide Eurosportsender täglich abrufbar.

Der Streamingdienst zeigt neben Olympia-Wettkämpfen auch Spitzenfußball (u.a. Champions League, Serie A, Bundesliga oder Nations League), US-Sport (NBA und NFL), Kampfsport, Motorsport, Tennis, Handball und noch vieles mehr.

Das DAZN-Abo kostet seit dem 1. Februar für alle Neukunden und wiederkehrenden Kunden 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Abfahrt der Herren bei Olympia in Peking: Übertragung heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, die Abfahrt der Herren live verfolgen zu können, bietet SPOX mit dem Liveticker an. Mit diesem wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf der Piste passiert.

