Kombination der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Kombination der Männer steht heute Nacht zunächst die Abfahrt an. Danach findet der Slalom statt. Wie Ihr beides heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der Nacht auf Donnerstag, 10. Februar, gehen die Männer in der Kombination an den Start. Als erster Wettkampf steht die Abfahrt an, diese startet um 03:30 Uhr deutscher Zeit. Um 07:15 Uhr geht es mit dem Slalom weiter. Es gibt also bereits Medaillen zu holen.

Mit Simon Jocher ist auch ein deutscher Athlet mit von der Partie. Der 25-Jährige darf durchaus zum Kreis der Favoriten gezählt werden.

Kombination der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV und Livestream - Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Event Donnerstag, 10.02. 03:30 Uhr Alpine Kombination: Abfahrt Donnerstag, 10.02. 07:15 Uhr Alpine Kombination: Slalom

Kombination der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV und Livestream

Wer die Veranstaltung im linearen Fernsehen verfolgen möchte, der hat zwei Möglichkeiten: zum einen den öffentlich-rechtlichen Sender ORF1 und zum anderen den Privatsender Eurosport.

Bei ORF1 beginnt die Übertragung der Kombinationsabfahrt um 03:15 Uhr. Übertragungsstart des Kombinationsslalom ist um 07:00 Uhr. Bei Eurosport entfällt die Vorberichterstattung, weshalb die Sendung auch nur wenige Minuten vor dem Start der Abfahrt und des Slalom beginnt.

Den einzigen kostenfreien Livestream stellt Euch der ORF über dessen sogenannte TVthek zur Verfügung. Dort läuft das gesamte Programm aus dem TV parallel und synchron - nur eben über das Internet.

Wer jedoch auf die Übertragung von Eurosport besteht, der oder die muss wohl oder übel seinen Geldbeutel in die Hand nehmen. Für den Eurosport-Player, über den es möglich ist, alle dem Unternehmen verfügbaren Live- und On-Demand-Inhalte konsumieren, werden jeden Monat 5,99€ fällig. Es sei denn, Ihr seid bereits DAZN-Kunden. Dann habt Ihr wegen der gemeinsamen Kooperation nämlich bereits Zugang zu beiden Eurosportkanälen.

Kombination der Herren bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute im Liveticker

Wer sich das Event heute nicht selbst anschauen kann, trotzdem aber nichts verpassen will, der kann gern auch beim SPOX Liveticker vorbeischauen. Dank minütlicher Updates wird Euch garantiert nichts vom Rennen entgehen.

