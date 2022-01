Hahnenkammrennen 2022 auf der Streif: So könnt ihr die Trainings in Kitzbühel im TV und Livestream sehen

In dieser Woche steigt das legendäre Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Wir zeigen euch, wie sich die Abfahrts-Trainingswoche gestaltet und wo ihr die Vorbereitungen im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der Weltcupzirkus fiebert dem 82. Hahnenkammrennen auf der Streif entgegen. Kein Ski-Rennen rückt ähnlich in den Fokus, wie jenes in Kitzbühel. Dabei werden sogar die Trainings zum TV-Ereignis. Hier zeigen wir euch, wie ihr im Free-TV versorgt werdet - damit ihr nichts verpasst.

Streif 2022 in Kitzbühel: Die Trainings im Free-TV und Livestream sehen

Mittlerweile steht der Zeitplan in Kitzbühel freilich fest. Wie der Veranstalter bekanntgab, steigt das erste Abfahrtstraining am Mittwoch um 11:30 Uhr. Das zweite Abfahrtstraining geht am Donnerstag um 11:30 Uhr über die Bühne. Wegen einer schlechten Wetterprognose wird das Training am Dienstag hingegen nicht stattfinden.

Am Mittwoch zeigt ORF Sport + die Trainings-Highlights ab 23:00 Uhr. Das Abfahrtstraining am Donnerstag ist live im ORF im Free-TV und Livestream zu sehen.

Kommentar: Oliver Polzer

Co-Kommentar: Armin Assinger

Kamerafahrt: Joachim Puchner

Moderation: Rainer Pariasek

Auch Eurosport wird die Rennen am Freitag und Samstag auf der Streif 2022 in Kitzbühel wieder live verfolgen. Die Livestreams dort sind kostenpflichtig, aber ohne zusätzliche Kosten für DAZN-Abonnenten.

Der Streamingdienst zeigt sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 als feste Sender rund um die Uhr, kein Sonder-Abonnement ist dafür nötig. Das gesamte Angebot seht Ihr alles inklusive für 14,99 Euro im monatlich kündbaren Plan oder vergleichsweise günstiger im Jahresabo für 149,99 Euro - zwei Monatsraten gespart!

Abfahrt in Kitzbühel: Die schlimmsten Stürze auf der Streif seit den 80er Jahren © getty 1/24 Die Streif in Kitzbühel gilt als die härteste Abfahrt der Herren im alpinen Ski-Weltcup - nahezu jedes Jahr gibt es einen schweren Sturz. Eine Chronologie der schwersten und spektakulärsten Streif-Unfälle seit 1987 und ihre Folgen. © getty 2/24 23.1.1987: Der Kanadier Todd Brooker kommt bei der Einfahrt zum Zielhang zu Sturz. Er erleidet eine Gehirnerschütterung, einen Nasenbeinbruch, Gesichtsverletzungen und eine Knieverletzung und beendet am Saisonende seine Karriere. © getty 3/24 14.1.1989: Brian Stemmle zieht sich bei der Steilhang-Ausfahrt lebensgefährliche Verletzungen zu und liegt tagelang auf der Intensivstation. Stemmle kehrt Jahre später sogar wieder zurück, muss nach einem weiteren Kitz-Sturz aber seine Karriere beenden. © getty 4/24 9.1.1991: Bill Hudson wird die Mausefalle zum Verhängnis. Bei einem schweren Sturz erleidet er einen Schulterblattbruch, eine Fraktur des vierten Brustwirbelkörpers, einen Speichenbruch links sowie Lungenverletzungen. © getty 5/24 14.1.1995: Der Italiener Pietro Vitalini verschneidet an der Hausbergkante, wird über das Sicherheitsnetz geschleudert und stürzt weit den Hang hinunter. Dank tagelangem Schneefall bleibt Vitalini wie durch ein Wunder unverletzt. © getty 6/24 10.1.1996: Im Training stürzen mehrere Läufer wie Andreas Schifferer, Pepi Strobl oder Lasse Kjus schwer. Schifferer erleidet beim Sturz am Zielsprung ein Schädel-Hirn-Trauma und liegt drei Tage im Koma. © getty 7/24 23.1.1998: Der heutige ÖSV-Speedchef der Damen Roland Assinger prallt in der zweiten Sprintabfahrt gegen eine Streckenbegrenzung und muss verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Die Karriere ist zu Ende. © getty 8/24 21.1.1999: Patrick Ortlieb erleidet bei einem Sturz an der Hausbergkante u.a. einen Trümmerbruch im rechten Oberschenkel. Die Karriere des Olympiasiegers ist vorzeitig zu Ende. © getty 9/24 20.1.2005: Der Österreicher Thomas Graggaber erleidet bei einem Trainingssturz Serienrippenbrüche sowie schwere Verletzungen an Schulter und Lunge. Seine Karriere ist zu Ende. © getty 10/24 16.1.2008: Andreas Buder zieht sich beim Trainings-Sturz auf der Streif u.a. einen Bruch des rechten Schienbeinkopfes zu und muss sechs Monate pausieren. Der Niederösterreicher erholt sich nie mehr richtig davon. © getty 11/24 19.1.2008: Der US-Amerikaner Scott Macartney stürzt beim umstrittenen Zielsprung schwer. Macartney wird wegen eines Schädel-Hirn-Traumas in künstliches Koma versetzt. Erst im Dezember 2008 gibt er in der Abfahrt in Lake Louise sein Comeback. © getty 12/24 22.1.2009: Daniel Albrecht stürzt im Training beim Zielsprung schwer, erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Lungenquetschung und liegt drei Wochen im künstlichen Koma. Erst 22 Monate später kehrt er in den Weltcup zurück. © getty 13/24 21.1.2011: Hans Grugger verliert beim Mausefalle-Sprung die Kontrolle, schlägt bei der Landung mit dem Kopf. Er erleidet schwere Kopf- und Brustkorbverletzungen, befindet sich in Lebensgefahr und wird fünfeinhalb Stunden notoperiert. © getty 14/24 22.1.2011: Nur einen Tag nach Gruggers Horror-Crash kommt Siegmar Klotz in der Traverse in Rücklage und kracht in die Fangnetze. Er wird mit dem Hubschrauber abtransportiert, kommt mit einem Handgelenksbruch davon. War später Skicrosser, heute Freeskier. © getty 15/24 22.1.2013: Andrej Jerman kommt zu Sturz, will weiterfahren, bricht aber auf der Rennpiste zusammen und wird mit dem Helikopter abtransportiert. Mit einer Gehirnerschütterung kommt er glimpflich davon, gibt aber paar Tage später seinen Rücktritt bekannt. © getty 16/24 26.1.2013: Peter Fill rutschte in der Steilhang-Ausfahrt zu weit nach außen und überschlägt sich auf jener Begrenzung, wo Bode Miller einst spektakulär entlang fuhr, vogelwild. Fill bleibt allerdings unverletzt. © getty 17/24 20.1.2015: Der Südtiroler Christof Innerhofer kracht im Training bei der Steilhangausfahrt mit 100 km/h in die Fangnetze und erleidet ein Schleudertrauma. Er bestreitet die Rennen und wird im Super-G Neunter und in der Abfahrt Sechster. © imago images / Eibner Europa 18/24 19.1.2016: Max Franz kommt nach der Hausbergkante zu Sturz, fliegt ins Netz und zieht sich einen Kapseleinriss im linken Kniegelenk, einen Riss des vorderen Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk und eine Absprengung am Mondbein am linken Handgelenk zu. © getty 19/24 21.1.2016: Im zweiten Training wird an fast der gleichen Stelle der Tiroler Florian Scheiber abgeworfen. Die Diagnose lautet Riss des vorderen Kreuzbandes und Riss des inneren und äußeren Meniskus im rechten Knie. © getty 20/24 23.1.2016: Die Abfahrt wird zur Sturz-Orgie. Genau am Übergang von Kompression zur Schrägfahrt erwischt es der Reihe nacheinander die Österreicher Georg Streitberger und Hannes Reichelt. © getty 21/24 23.1.2016: Wenig später fliegt auch Aksel Lund Svindal an genau derselben Stelle spektakulär ab. Er überschlägt sich und kracht in die Fangnetze. Er konnte aufstehen und selbst weitergehen, später wurde ein Meniskus- sowie Kreuzbandriss diagnistiziert. © getty 22/24 25.1.2018: Alexander Köll, ein für Schweden startender Osttiroler, kommt in der Traversenausfahrt zu Sturz. Er wird mächtig ausgehoben und kracht auf die Körperseite. Außer Luftknappheit zeigte die Diagnose aber keine heftigen Verletzungen. © getty 23/24 22.01.2021: Urs Kryenbühl verliert am Zielsprung die Balance, schlägt danach mit voller Wucht mit dem Kopf im Schnee auf und bleibt zunächst nach einigen Überschlägen liegen. Er verlor kurz das Bewusstsein, war dann jedoch ansprechbar. © getty 24/24 Die Sanitäter sind sofort bei ihm und erstversorgen Kryenbühl ihm Zielraum. Laut Jury-Radio geht man nach ersten Untersuchungen von einem Schädel-Hirn-Trauma aus. Der Hubschrauber rückt an und wird ihn abstransportieren.

Streif 2022 in Kitzbühel: Der Zeitplan der Hahnenkammrennen

Tage Datum Ereignis Mittwoch 19. Januar 2022 1. Abfahrtstraining - 11:30 Uhr Donnerstag 20. Januar 2022 2. Abfahrtstraining - 11:30 Uhr Freitag 21. Januar 2022 Hahnenkamm Kitzbühel 1. Abfahrt Samstag 22. Januar 2022 Hahnenkamm Kitzbühel 2. Abfahrt Sonntag 23. Januar 2022 Hahnenkamm Slalom

Streif 2022 in Kitzbühel: Audio-Übertragung auf Deutsch und Englisch bei den Hahnenkammrennen

Wie schon in den vergangenen Jahren könnt Ihr Euch auch bei den Hahnenkammrennen an der Streif 2022 auf eine Audio-Übertragung der Veranstalter verlassen. Die Übertragung funktioniert als eigenständige und vollständige Audiodeskription, nicht als Ergänzung zu den Livebildern. Dieser Audiostream wird auch auf Englisch verfügbar sein, zudem soll der Platzsprecher wieder zu hören sein.

