Ski-Alpin: Teambewerb in Lenzerheide heute im TV und Livestream sehen

Am Freitag steigt um 11:55 Uhr das Team-Event in Lenzerheide. SPOX zeigt, wo es das Rennen im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Am Freitag soll es in Lenzerheide nach den Absagen in der Abfahrt und dem Super-G endlich Ski-Rennen geben. Um 11:55 Uhr soll der Teambewerb über die Bühne gehen.

Das ÖSV-Aufgebot wird von Slalom-Vizeweltmeister Adrian Pertl angeführt. Ihm folgen Fabio Gstrein und Christian Hirschbühl bei den Männern und das Damen-Trio Franziska Gritsch, Katharina Huber und Ramona Siebenhofer.

Shootingstar Katharina Liensberger konzentriert sich auf den Slalom am Samstag.

Das Ski-Programm in Lenzerheide am Freitag

Uhrzeit Disziplin 11:55 Parallel Team Event in Lenzerheide

Ski Alpin: Parallel Team Event im TV und Livestream

Das Team-Event steigt am Freitag um 11:55 Uhr. ORF1 startet bereits ab 11:40 Uhr mit dem Countdown. Kommentiert wird das Rennen von Peter Brunner, die Co-Kommentatoren sind Nicole Hosp und Hans Knauß. Rainer Pariasek führt durch den Vormittag.

Das Event überträgt auch Eurosport live und in voller Länge.

© getty Adrian Pertl.

Liveticker: Teambewerb in Lenzerheide

Alle, die kein Bewegtbild mitverfolgen können, bleiben via SPOX-Liveticker auf dem aktuellsten Stand. Hier geht´s lang.