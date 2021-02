Ski WM heute live: Slalom der Damen im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo fahren die Skirennläuferinnen heute einen Slalom. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr den Technikbewerb live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Ski WM heute: Das Wichtigste zum Slalom der Damen

Die Alpine-Ski-Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo neigt sich dem Ende zu. Doch drei Medaillen gibt es heute noch zu gewinnen. Die Damen-Techniker absolvieren am heutigen Samstag (20. Februar) zum WM-Abschluss einen Slalom. Der erste Durchgang startet um 10 Uhr, der zweite und finale Lauf wird um 13.30 Uhr gefahren.

Ski WM heute live: Slalom der Damen im TV und Livestream

Auch heute überträgt der ORF das WM-Rennen der Damen live und in voller Länge. Beim Sender ORF1 startet eine halbe Stunde der Countdown. Folgendes Team schickt der öffentlich-rechtliche Sender für Euch nach Cortina:

Kommentar: Ernst Hausleitner

Ernst Hausleitner Co-Kommentar: Thomas Sykora

Thomas Sykora Moderation: Rainer Pariasek

Dazu könnt Ihr das komplette Rennen auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek verfolgen.

Ebenso für die heutige Übertragung verantwortlich ist Eurosport. Die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 sind wegen der gemeinsamen Kooperation auch im Eurosport-Player von DAZN vorhanden.

© getty Katharina Liensberger will heute ihre dritte Medaille holen.

Ski WM heute live: Slalom der Damen im Liveticker

Wer nicht dazu kommt, den Damen-Slalom im TV oder Livestream zu sehen, kann als Alternative bei SPOX vorbeischauen und den Liveticker aufrufen. Wir tickern nämlich die Fahrten jeder Läuferin detailliert und in einer hohen Frequenz live.

Den Link zum Slalom-Liveticker findet Ihr hier.

Ski WM heute: Der Medaillenspiegel

Mit Vincent Kriechmayr (zweimal), Marco Schwarz (zweimal) und Katharina Liensberger haben bereits drei ÖSV-Athleten bei der WM in Cortina Gold eingesackt. Deshalb liegt Österreich auch momentan auf Platz eins im Medaillenspiegel. Die Schweizer Alpinisten haben zwar insgesamt die meisten Medaillen, jedoch weniger goldenes Edelmetall.