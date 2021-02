Ski WM heute live: Kombination der Herren heute im TV und Livestream

Am heutigen Montag duellieren sich die Spitzenathleten im Ski-Sport um WM-Gold in der Kombination. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Bei der 46. alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo steigt am Montag auch die Kombination der Herren. Es ist die erste Herren-Kombination der laufenden Saison. Der Bewerb startet erst mit dem Super-G und wird anschließend mit einem Slalom entschieden.

Die Kombination der Herren: Livestream und TV-Übertragung

Um 11:10 Uhr startet die Kombination mit dem Super-G. Der Slalom steigt um 15:15 Uhr. Ski-Fans können den Wettbewerb in Österreich im ORF verfolgen.

Neben der Übertragung im ORF habt Ihr auch die Option, das Rennen im Eurosport-Player von DAZN live und in voller Länge zu verfolgen. Die beiden Eurosport-Sender (Eurosport 1 und Eurosport 2) sind aufgrund der Kooperation der beiden Sportanbieter 24 Stunden täglich bei DAZN abrufbar. Bevor die erste Fahrerin die Starthütte verlässt, geht der Streamingdienst auf Sendung.

Die Herren-Kombination im Liveticker verfolgen

Stehen euch am Mittwochvormittag keine Livebilder zur Verfügung, haben wir einen ausführlichen Liveticker in Textform für euch.

Ski-Alpin-WM: Der Terminplan im Überblick