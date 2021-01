Ski alpin heute live: Super-G der Damen in Garmisch-Partenkirchen im TV, Livestream und Liveticker

Die Ski-Alpin-Damen sind am heutigen Sonntag zum Super-G in Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Was Ihr zum Rennen wissen müsst und wo Ihr es live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Wann und wo findet der Super-G der Damen statt?

Austragungsort des heutigen Super-G der Damen ist Garmisch-Partenkirchen. Der Start ist auf 11 Uhr terminiert.

Alpine Frauen-Abfahrt in Garmisch abgesagt

Eigentlich stand für die Damen die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm, wegen des Dauerregens und des damit verbundenen schlechten Zustandes der Strecke konnte am Freitagmorgen das angesetzte Training nicht durchgeführt werden. Ohne Trainingsdurchgang war damit auch ein Rennen am Samstag nicht möglich. Es soll nun am 26. Februar in Val di Fassa/Italien nachgeholt werden.

Statt der Abfahrt wird in Garmisch am Samstag zum gleichen Zeitpunkt ein Super-G ausgetragen. Für Sonntag ist um 11 Uhr planmäßig ein zweiter Super-G angesetzt. "Wir bedauern die Absage natürlich sehr, doch wir sind sehr optimistisch und freuen uns, dass wir am Wochenende überhaupt zwei Rennen fahren können", sagte, Wolfgang Maier, Sportvorstand Alpin im DSV.

Der Super-G der Damen heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Ski-Fans: Der Super-G der Damen wird live und in voller Länge im ORF gezeigt werden. Ab 10.55 Uhr beginnen dort die Vorberichte mit Kommentator Ernst Hausleitner, Co-Kommentatorin Alexandra Meissnitzer und Moderatorin Alina Zellhofer. Neben der TV-Übertragung bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen eigenen Livestream an.

Ebenfalls im Livestream könnt Ihr das Rennen auf DAZN verfolgen. Beim Streamingdienst habt Ihr Zugriff auf die Eurosport-Kanäle 1 &2 und seht den Super-G dementsprechend live und in voller Länge.

Ski Alpin - Super G der Damen: SPOX-Liveticker

Für alle, die nicht auf einen TV oder ein mobiles Endgerät zurückgreifen können, ist SPOX live mit dabei. In unseren ausführlichen und kostenlosen Livetickern verpasst Ihr keine Highlights von den Pisten.

