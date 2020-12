Ski Alpin: Kilde gewinnt Super-G in Gröden - Mayer verpasst Podest

Aleksander Aamodt Kilde hat beim Ski-Weltcup in Gröden einen Favoritensieg und seinen ersten Erfolg in dieser Saison gefeiert. Der Norweger setzte sich am Freitag im Super-G mit einem Vorsprung von 12 Hundertstelsekunden vor dem Schweizer Mauro Caveziel durch, Dritter war mit Kjetil Jansrud ein weiterer Norweger. Matthias Mayer schrammte als Vierter um 13 Hundertstel am Podest vorbei. Seine ÖSV-Teamkollegen Vincent Kriechmayr und Max Franz verpassten die Top Ten.

Damit setzte sich die Dominanz der Skandinavier in Südtirol fort. Im Super-G triumphierten die Norweger in sieben der vergangenen neun Rennen auf der Saslong-Piste. Für Kilde war es der zweite Sieg in Gröden, nachdem er 2018 in der Abfahrt gewonnen hatte. Insgesamt war es der fünfte Erfolg im Weltcup für den 28-jährigen Weltcup-Gesamtsieger der Vorsaison. Die Abfahrt in Gröden findet am morgigen Samstag (11.45 Uhr/live ORF 1) statt.

Super-G der Herren in Gröden: Das Ergebnis

# Nation Athlet Zeit 1. NOR Aleksander Aamodt Kilde 01:26.29 2. SUI Mauro Caviezel + 00.12 3. NOR Kjetil Jansrud + 00.21 4. AUT Matthias Mayer + 00.34 5. GER Andreas Sander + 00.60 6. FRA Nils Allegre + 00.78 7. FRA Johan Clarey + 00.86 8. USA Ryan Cochran-Siegle + 00.87 9. SUI Marco Odermatt + 00.98 10. SUI Beat Feuz + 01.05 11. SUI Urs Kryenbühl + 01.13 12. ITA Dominik Paris + 01.14 13. AUT Christian Walder + 01.18 14. FRA Adrien Theaux + 01.26 15. AUT Vincent Kriechmayr + 01.27 16. GER Romed Baumann + 01.34 17. AUT Max Franz + 01.40 18. AUT Hannes Reichelt + 01.45 19. SLO Bostjan Kline + 01.46 20. GER Josef Ferstl + 01.52

Ausgeschieden: Daniel Danklmaier, Niklas Köck (beide AUT), Riccardo Tonetti (ITA)