Marcel Hirscher überrascht Ski-Fans mit Trainingsvideo

Für einen regelrechten Aufruhr im österreichischen Ski-Sport sorgte am Samstagabend Marcel Hirscher. Der 2019 zurückgetretene Rekordsieger im Gesamtweltcup postete auf seinen sozialen Medien Videos von sich, die ihn beim Stangen-Training und in voller Renn-Montur zeigen.

"That's what it is about", betitelte Hirscher seinen Instagram-Post. Dieses zeigt den 31-jährigen Österreicher bei einem Trainingsdurchgang auf der Reiteralm.

Zahlreiche Fans spitzten die Ohren und mutmaßten über eine Rückkehr in den Renn-Zirkus. Ex-Rivale Kjetil Jansrud scherzte unter dem Post: "Hi, hier ist Kjetil vom FIS-Service. Ich sehe, dass du immer noch dafür bereit bist, Weltcup-Siege mit großen Vorsprüngen zu feiern. Noch interessiert? Ich kann dir den Anmelde-Link schicken."

Auch Hirschers ehemaliger Teamkollegen Philipp Schörghofer rätselte in seinem Kommentar über ein "Comeback". Hirscher bremste die Euphorien vorerst - die Frage nach einer Rückkehr in den Profisport ließ er unbeantwortet: "Ich wollte einfach wieder diese Kräfte, diese Gefühle spüren. Spüren, wie es ist, wieder einen Rennschwung zu fahren."

"Es hat mir Mega-Spaß gemacht. Und ich hab dieses Gefühl sehr vermisst", so der gebürtige Salzburger weiter. Hirscher trat im September 2019 vom Ski-Rennsport zurück und beendete damit eine erfolgreiche Karriere mit zahlreichen Titeln, darunter den doppelte Olympiasieg, zahlreiche Weltcupsiege sowie sieben Weltmeistertitel.

ÖSV-Rennsportleiter Andreas Puelacher erklärte in einem ORF-TV-Interview Sonntagfrüh aus Val d'Isere: "Marcel ist bei uns mitgefahren, er war bei den Riesentorläufern dabei. Es hat ihm Spaß gemacht, er wollte wieder mal ein bisschen Skifahren. Was ich auf den Bildern sah, ist er immer noch in Form. Vom Comeback sind wir jetzt aber mal weit weg."