Ski Alpin heute LIVE: Slalom (Damen) in Levi im TV, Livestream und Liveticker

Nach gestern steht auch am heutigen Sonntag ein Slalom-Rennen der Damen auf dem Weltcup-Programm. SPOX erklärt euch, wo ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker seht.

Nach dem Weltcup-Auftakt in Sölden vor rund einem Monat starten die ÖSV-Damen an diesem Wochenende mit einem Doppelrennen in den Slalom. Gefahren wird das "Lappland-Rennen" auf der Piste "Levi Black".

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In Levi werden die ÖSV-Fahrerinnen Magdalena Egger, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Bernadette Lorenz, Chiara Mair, Bernadette Schild und Katharina Truppe an den Start gehen. Letztere erreichte im vergangenen Jahr einen dritten Platz, hinter Mikaela Shiffrin und Wendy Holdener.

Startzeiten beim Damen-Slalom

Uhrzeit Rennen Übertragung 10.10 Uhr Erster Durchgang DAZN, tvthek, Liveticker 13.10 Uhr Zweiter Durchgang DAZN, tvthek, Liveticker

© GEPA

Slalom von Levi: TV-Übertragung und Livestream

Auf dem Streamingdienst DAZN gibt es den Slalom der Damen über den Eurosport-Channel live zu sehen. Für Neukunden ist der erste Monat des DAZN-Abos kostenlos - und jederzeit kündbar! Der erste Durchgang startet um 10.10 Uhr, der zweiten Lauf geht dann ab 13.10 Uhr über die Bühne.

Ebenso wie der ORF, übertragen auch die öffentlich-rechtlichen Sender aus Deutschland das Event.

LIVETICKER: Ski Alpin aus Finnland

Für alle User, die auf eine TV- oder Livestream-Übertragung verzichten müssen, liefert der SPOX-Liveticker eine perfekte Alternative, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Hier entlang!

Der Damen-Slalom-Weltcup im Vorjahr: Das Endergebnis