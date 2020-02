Ski Alpin heute live: Damen-Super-G (La Thuile) & Herren-Super-G (Hinterstoder) im Livestream & TV sehen

Nach der wetterbedingten Absage in Hinterstoder am Freitag geht es am Samstag im Ski-Weltcup endlich zur Sache. Die Frauen bestreiten in La Thuile (Italien) einen Super-G (10.30 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER), die Männer machen es ihnen wenig später gleich. SPOX zeigt euch, wo und wann ihr die Rennen im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sowohl die Damen als auch die Herren gehen am heutigen Samstag im Super-G an den Start. In Italien kämpft Corinne Suter nach dem Gewinn der Abfahrtskugel um das Speed-Double. Auch Nicole Schmidhofer kann sich Hoffnungen auf ihren ersten Super-G-Sieg in dieser Saison machen.

Bei den Männern kämpft Aleksander Aamodt Kilde um die Führung im Gesamtweltcup, sogar Henrik Kristoffersen soll sich die Speed-Skier anschnallen! Das Programm im Überblick:

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10:30 Uhr La Thuile (ITA) Damen-Super-G SPOX DAZN, ORF 12:30 Uhr Hinterstoder (AUT) Herren-Super-G SPOX DAZN, ORF

Herren- & Damen-Super-G: TV-Übertragung und Livestream

Über den Eurosport-Channel seht ihr auf DAZN den gesamten Ski-Weltcup, ebenso den Herren-Super-G und den Damen-Super-G live.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Alle Ski-Rennen im Liveticker

Für alle, die sämtliche Rennen nicht vor dem Fernseher verfolgen, bietet sich der SPOX-Liveticker als perfekte Alternative an, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Startliste für den Super-G in Hinterstoder

Startnummer Läufer Nation 1 Vincent Kriechmayr AUT 2 Nils Allegre FRA 3 Kjetil Jansrud NOR 4 Josef Ferstl GER 5 Mauro Caviezel SUI 6 Alexis Pinturault FRA 7 Aleksander Aamodt Kilde NOR 8 Ryan Cochran-Siegle USA 9 Matthias Mayer AUT 10 Beat Feuz SUI 11 Mattia Casse ITA 12 Steven Nyman USA 13 Thomas Dreßen GER 14 Emanuele Buzzi ITA 15 Marco Odermatt SUI 16 Max Franz AUT 17 Johan Clarey FRA 18 Andreas Sander GER 19 Travis Ganong USA 20 Christian Walder AUT 21 Blaise Giezendanner FRA 22 James Crawford CAN 23 Bostjan Kline SLO 24 Gino Caviezel SUI 25 Daniel Danklmair AUT 26 Klemen Kosi SLO 27 Stefan Rogentin SUI 28 Gilles Roulin SUI 29 Martin Cater SLO 30 Thomas Tumler SUI Weiters: 32 Henrik Kristoffersen NOR 36 Stefan Babinsky AUT 38 Raphael Haaser AUT 50 Otmar Striedinger AUT 52 Johannes Kröll AUT

Hinterstoder-Triple: Mehr als ein Formtest im Kugel-Kampf

Verbandspräsident Peter Schröcksnadel setzte die Erwartungen vor dem Heimweltcup hoch an. "In Saalbach haben wir es versäumt, in Kitzbühel haben wir gewonnen - und das wollen wir auch hier", sagte Schröcksnadel. "Wir haben in allen Disziplinen gute Chancen aufs Stockerl, sogar im Riesentorlauf. Das Gelände kommt uns entgegen, vor allem dem Marco Schwarz."

"Ja, ich glaube, dass Hinterstoder die Vorentscheidung im Weltcup bringen kann", sagte auch Alexis Pinturault zu den Salzburger Nachrichten. "Es ist ein Wochenende für Allrounder und da wird man sehen, bei wem derzeit die Form am besten passt."

Weltcup in Hinterstoder: Programm neu aufgestellt

Dank der guten Zusammenarbeit des ÖSV einigten sich die FIS, ORF und die lokalen Betriebe in Hinterstoder darauf, das Programm umzukrempeln und die drei geplanten Weltcup-Rennen dennoch auszutragen.

Das neue Programm lautet wie folgt: