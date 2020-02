ÖSV-Triumph in La Thuile: Nina Ortlieb gewinnt Super-G der Damen

Der Sieg im italienischen La Thuile geht an die ÖSV-Damen. Nina Ortlieb triumphierte mit einer Spitzenzeit von 1:11.72 und holte somit ihren ersten Super-G-Titel überhaupt. Knapp dahinter landete die heimische Fahrerin Federica Brignone (+0.01). Auf Platz drei setzte sich nach einer kuriosen Fahrt die Schweizerin Corinne Suter (+0.07) fest.

Für Ortlieb ist der Erfolg beim Super-G zugleich auch der erste Weltcup-Titel ihrer Karriere. Keine der restlichen ÖSV-Damen schaffte jedoch den Sprung in die Top 10. Stephanie Venier wurde mit einem Rückstand von + 1.36 Sekunden nur Dreizehnte, Nicole Schmidhofer (+ 1.87) musste sich mit Platz 19 begnügen.

Kurios gestaltete sich jedoch die Fahrt von Corinne Suter. Nach einem Schlag auf die linke Hand verlor sie beinahe ihren Stock. Daraufhin kämpfte sie damit, in die Schlaufe zurückzufinden, was auch gelang. Ihre Stärke beim Super-G demonstrierte Suter mit einer anschließenden Nachtdemonstration und führ der Konkurrenz davon. Lediglich Siegerin Ortlieb und die zweitplatzierte Brignone überholten die Schweizerin in weiterer Folge.

Weitere Infos folgen in Kürze.

Platzierung Läuferin Zeit Rückstand 1. Nina Ortlieb (AUT) 1:11,72 2. Federica Brignone (ITA) 1:11,73 +0,01 3. Corinne Suter (SUI) 1:11,79 +0,07 4. Petra Vlhova (SVK) 1:12,11 +0,39 5. Marta Bassino (ITA) 1:12,23 +0,51 6. Ester Ledecka (CZE) 1:12,27 +0,55 7. Elena Curtoni (ITA) 1:12,50 +0,78 8. Joana Hählen (SUI) 1:12,54 +0,82 9. Wendy Holdener (SUI) 1:12,67 +0,95 10. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:12,70 +0,98 11. Romane Miradoli (FRA) 1:12,73 +1,01 12. Michelle Gisin (SUI) 1:13,01 +1,29 13. Stephanie Venier (AUT) 1:13,08 +1,36 14. Tina Weirather (LIE) 1:13,23 +1,51 15. Francesca Marsaglia (ITA) 1:13,27 +1,55 16. Jasmine Flury (SUI) 1:13,45 +1,73 17. Laura Pirovano (ITA) 1:13,48 +1,76 18. Priska Nufer (SUI) 1:13,56 +1,84 19. Tessa Worley (FRA) 1:13,57 +1,85 20. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:13,59 +1,87 21. Rosina Schneeberger (AUT) 1:13,82 +2,10 22. Nadine Fest (AUT) 1:13,85 +2,13 23. Ilka Stuhec (SLO) 1:13,87 +2,15 24. Jennifer Piot (FRA) 1:13,95 +2,23 25. Tamara Tippler (AUT) 1:13,96 +2,24 26. Marusa Ferk (SLO) 1:14,04 +2,32 27. Alice McKennis (USA) 1:14,10 +2,38 28. Michaela Heider (AUT) 1:14,13 +2,41 29. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:14,15 +2,43 30. Breezy Johnson (USA) 1:14,25 +2,53 Weiter: 33. Franziska Gritsch (AUT) 1:14,54 +2,82

Ausgeschieden u.a.: Tiffany Gauthier (FRA), Nadia Delago (ITA), Kira Weidle (GER), Jasmina Suter (SUI)