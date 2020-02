Biathlon-WM: Der Sprint der Damen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Auftakt bei der Biathlon-WM in Antholz mit der Mixed-Staffel geht es am heutigen Freitag mit dem Sprint der Damen weiter. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr den Wettkampf heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und verfolge die Biathlon-WM in Antholz über den Eurosport-Channel auf DAZN live.

In der Mixed Staffel reichte es für das österreichische Team um Lisa Hauser, Katharina Innerhofer, Felix Leitner und Dominik Landertinger bei der Biathlon-WM unter 27 Nationen mit einer Strafrunde und sieben Nachladern nur zu Rang acht.

Aber bereits am heutigen Freitag, 14. Februar 2020, geht es mit dem Sprint der Frauen und neuen Medaillenchancen weiter.

Biathlon WM: Ort und Zeitplan

Die Biathlon-WM 2020 findet im italienischen Antholz in Südtirol statt. Insgesamt gibt es zwölf Wettkampftage in Antholz. Den Abschluss der Weltmeisterschaft macht der Massenstart der Männer, der am Sonntag, den 23. Februar 2020, ausgetragen wird.

Biathlon-WM: Heute live im TV und Livestream der Sprint der Damen

Gute Nachrichten für alle Biathlon-Fans in Österreich: Alle Wettbewerbe werden im Free-TV ausgestrahlt. Bereits ab 14.35 Uhr überträgt das ORF1 den Sprint der Damen.

Außerdem bietet das ORF in der ORF TVTHEK einen kostenlosen Livestream an.

Sprint der Damen: Die Biathlon-WM heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs und habt keinen Zugriff auf einen Livestream? Dann haben wir bei SPOX genau das Richtige für Euch. Mit unserem ausführlichen Liveticker zum Sprint der Damen seid Ihr bei allen Entscheidungen hautnah dabei.

Zudem findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender unzählige weitere Ticker zu sportlichen Highlights.

Biathlon-WM: Das österreichische Damen-Team

Für die österreichischen Damen gehen bei der Weltmeisterschaft in Antholz insgesamt sieben Läuferinnen an den Start. Das Aufgebot im Überblick:

Lisa Hauser

Katharina Innerhofer

Simone Kupfner

Christina Rieder

Julia Schwaiger

Tamara Steiner

Dunja Zdouc

ÖSV-Cheftrainer Ricco Groß hat klare Ziele mit seinem Team und stellte bereits vor der WM klar: "Wir wollen mit einer Medaille aus Antholz heimfahren. Vor allem in den verschiedenen Staffel-Formaten haben wir bereits im Weltcup angedeutet, dass einiges möglich ist."

© getty

Biathlon-WM: Die Wettbewerbe in Antholz

Nach dem Sprint der Frauen ist vor dem Sprint der Männer. Startschuss ist am Samstagnachmittag, 15. Februar 2020, um 14.45 Uhr. Der weitere Fahrplan bei der Biathlon-WM in Antholz:

Datum Wettbewerb Uhrzeit Mittwoch, 12. Februar 2020 Eröffnungsfeier 20 Uhr Donnerstag, 13. Februar 2020 Mixed-Staffel 14.45 Uhr Freitag, 14. Februar 2020 Sprint der Frauen 14.45 Uhr Samstag, 15. Februar 2020 Sprint der Männer 14.45 Uhr Sonntag, 16. Februar 2020 Verfolgung der Frauen 13 Uhr Sonntag, 16. Februar 2020 Verfolgung der Männer 15.15 Uhr Dienstag, 18. Februar 2020 Einzel der Damen 14.15 Uhr Mittwoch, 19. Februar 2020 Einzel der Herren 14.15 Uhr Donnerstag, 20. Februar 2020 Single-Mixed-Staffel 15.15 Uhr Samstag, 22. Februar 2020 Staffel der Damen 11.45 Uhr Samstag, 22. Februar 2020 Staffel der Herren 14.45 Uhr Sonntag, 23. Februar 2020 Massenstart der Frauen 12.30 Uhr Sonntag, 23. Februar 2020 Massenstart der Männer 15 Uhr

Jeweils am Abend nach den Wettkämpfen um 20 Uhr finden auf der Medal Plaza die Siegerehrungen statt.

Während es für das ÖSV-Team in der Mixed-Staffel nur zum achten Rang reichte, sicherten sich die Norweger (Gold), Italiener (Silber) und Tschechen (Bronze) die Medaillen beim ersten Wettbewerb der Weltmeisterschaft in Antholz.