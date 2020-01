Thomas Sykora muss Kamerafahrt im Kitzbühel-Slalom abbrechen

Thomas Sykora hat vor dem ersten Durchgang des Slaloms von Kitzbühel (im SPOX-LIVETICKER) für einen Schreckmoment gesorgt. Der ORF-Experte brach seine Kamerafahrt kurzerhand ab.

"Uh, da muss ich aufhören", sagte Sykora nach wenigen Fahrsekunden. Gerade einmal 16 Tore konnte er bezwingen, dann schwang er ab. Doch die kurze Fahrt war nicht einer Verletzung geschuldet, wie der Niederösterreicher wenig später erklärte.

"Ich habe mir meine Kanten kaputt gemacht und überhaupt keinen Grip gehabt. Sorry!", sagte Sykora, der bereits in den ersten Toren von einem "äußerst eisigen" Starthang sprach. "Für den zweiten Durchgang muss ich das irgendwie in den Griff bekommen." Dieser beginnt um 13.30 Uhr.

Thomas Sykora im Steckbrief: Weltcup-Siege im Slalom

Geboren am: 18. Mai 1968

Olympia-Bronzemedaillengewinner 1998 in Nagano

Zweifacher Gewinner der Slalom-Weltcupkugel (1996/97, 1997/98)