Ski Alpin LIVE: Herren-Slalom in Kitzbühel im Livestream & TV sehen

Zum Abschluss des Ski-Wochenendes in Kitzbühel geht es an den einzigen technischen Wettbewerb. Der erste Durchgang des Hahnenkamm-Slaloms startet um 10.30 Uhr vor der Ganslern-Piste, der zweite Durchgang dann um 13.30 Uhr (LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER).

Der Dreikampf um die Krone im Slalom der Herren geht in Kitzbühel weiter. Am berühmten Hahnenkamm duellieren sich Henrik Kristoffersen, Clement Noel und Daniel Yule um den nächsten Sieg. Aber auch Alexis Pinturault sollte man stets am Schirm haben, auch wenn dieser im Slalom-Weltcup bereits abgehängt wurde.

Beim ÖSV findet sich mit Marco Schwarz nur ein Läufer unter den Top 10. Für Michael Matt, Fabio Gstrein, Christian Hirschbrühl und Manuel Feller läuft es noch nicht wie gewünscht. Letzterer möchte bei seinem Heim-Rennen aber richtig angreifen. Der Traum wäre der Sieg: "Natürlich wäre es ein Wahnsinn, wenn es daheim passieren würde."

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream des Hahnenkamm-Rennens

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - so auch das Rennen auf Ganslern-Piste.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10.30 Uhr Kitzbühel (AUT) 1. Durchgang Slalom Herren SPOX DAZN, ORF 13.30 Uhr Kitzbühel (AUT) 2. Durchgang Slalom Herren SPOX DAZN, ORF

Herren-Slalom in Kitz: Liveticker

Für alle, die den Slalom nicht vor dem Fernsehrschirm verfolgen können, bietet sich idealerweise der SPOX-Liveticker an.

Ski Alpin: Weltcup-Kalender der Herren im Jänner

Datum Ort Disziplin Sieger 05.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom Noel (FRA) 08.01.2020 Madonna di Campiglio (ITA) Slalom Yule (SUI) 11.01.2020 Adelboden (SUI) Riesenslalom Kranjec (SVN) 12.01.2020 Adelboden (SUI) Slalom Yule (SUI) 17.01.2020 Wengen (SUI) Kombination Mayer (AUT) 18.01.2020 Wengen (SUI) Abfahrt Beat Feuz (SUI) 19.01.2020 Wengen (SUI) Slalom Clement Noel (FRA) 24.01.2020 Kitzbühel (AUT) Super-G Kjetil Jansrud (NOR) 25.01.2020 Kitzbühel (AUT) Abfahrt 26.01.2020 Kitzbühel (AUT) Slalom 28.01.2020 Schladming (AUT) Slalom

Weltcup: Stand im Slalom der Männer