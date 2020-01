Ski Alpin LIVE: Damen-Abfahrt in Bansko im Livestream, Liveticker & TV sehen

Nach der gestrigen ersten Abfahrt im bulgarischen Bansko, sind die Damen auch heute gleich in eben jener im Einsatz. Die weiterhin schwere Piste verspricht Spannung, die Entscheidung gibt es ab 10:15 Uhr (LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER).

In der Abfahrt am Freitag siegte überraschend Mikaela Shiffrin, die die Speed-Expertinnen hinter sich lassen konnte. Diese sehnen heute nach Revanche und wollen in ihrem eigenen Metier erfolgreich bleiben.

Joana Hählen, die immerhin Dritte wurde und im Training überzeugen konnte, gilt weiterhin als Favoritin - neben Corinne Suter. Die Österreicherinnen hatten nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Nicole Schmidhofer ihre liebe Not.

Der Start wurde aufgrund der ersten Abfahrt um 30 Minuten nach hinten versetzt, um für fairere Bedingungen rund um das Schatten-Problem zu sorgen. Damit sollen auch frühe Startnummer eine Chance haben.

Bansko: Damen-Abfahrt von Freitag: Endstand

Platz Läuferin Zeit Rückstand 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:29,79 2. Federica Brignone (ITA) 1:29,97 +0,18 3. Joana Hählen (SUI) 1:30,02 +0,23 9. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:31,49 +1,70 15. Anna Veith (AUT) 1:32,04 +2,25 17. Stephanie Venier (AUT) 1:32,08 +2,29 19. Mirjam Puchner (AUT) 1:32,31 +2,52 21. Michaela Heider (AUT) 1:32,37 +2,58 24. Christine Scheyer (AUT) 1:32,82 +3,03

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream der Damen-Abfahrt in Bansko

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - somit auch die zweite Damen-Abfahrt in Bansko.

Auch der ORF wird das Event live auf ORF eins und per Livestream in der TVthek übertragen.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10.15 Uhr Bansko (BUL) Abfahrt Damen SPOX DAZN, ORF

Für alle Fans des Skisports, die sich die Damen-Abfahrt nicht live im TV ansehen können, gibt es das Event alternativ auch im SPOX-Liveticker.

