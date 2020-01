Ski Alpin LIVE: Damen-Abfahrt (1. Durchgang) in Bansko im Livestream, Liveticker & TV sehen

Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es für die Damen am heutigen Freitag mit dem Weltcup weiter, in Bansko steht die Abfahrt am Programm. Der erste Durchgang startet um 9:45 Uhr (LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER), ehe am morgigen Samstag um dieselbe Zeit der zweite und somit finale Lauf stattfindet.

Nicole Schmidhofer vor Bansko-Abfahrt erkrankt

Schlechte Neuigkeiten ereilten am Donnerstagnachmittag aus dem ÖSV-Lager. Nicole Schmidhofer ist vor der Trainingsfahrt erkrankt. Trotz der Grippe gelang der österreichischen Skirennläuferin immerhin der 46. Platz, mit fünf Sekunden Rückstand auf die Spitzenzeit von Joana Hählen (SUI).

"Die Fitness ist gar nicht da", zeigte sich Schmidhofer sichtlich enttäuscht. Die Ski-Athletin resümierte ihre beschwerliche Abfahrt: "Beim Fahren merke ich, dass ich den Torabstand und das Tempo überhaupt nicht einschätzen kann. Es ist nicht möglich, richtig Druck am Ski zu geben, wenn du am fünften Tor schon müde bist, und dann kommen noch fast 37 Kurven, wo man richtig draufsteigen sollte."

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 09.45 Uhr Bansko (BUL) Abfahrt Damen (1. Durchgang) SPOX DAZN, ORF

