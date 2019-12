Rasmus Windingstad gewinnt Parallel-Riesenslalom - Roland Leitinger Dritter

Rasmus Windingstad hat am Montagabend seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Der Norweger schlug im Finale vom Parallel-Riesenslalom Stefan Luitz. Roland Leitinger eliminierte in der Vorrunde Henrik Kristoffersen und wurde Dritter.

"Es ist mir alles voll aufgegangen. Ich hatte einen guten Dampf auf den Skiern. Wenn du die Chance hast, willst du zuschlagen, das habe ich getan", sagte Leitinger angesprochen auf den Sieg im Duell mit Kristoffersen. Zuvor schlug Leitinger in der ersten Runde den Beaver-Creek-Sieger Tommy Ford geschlagen. Erst in der Runde der letzten vier schied er aus. "Im Halbfinale war es schade, weil ich nicht so viel riskieren musste, aber so ist es. Das Ergebnis taugt mir. Daheim bin ich mit meinem Häusl fertig, jetzt ziehen wir ein."

Im Lauf um Platz drei setzte sich Leitinger gegen Leif-Kristian Nestvold-Haugen durch. Für den Riesentorlauf-Vizeweltmeister 2017 war es die bisher beste Weltcup-Platzierung und die beste Leistung nach seinem Kreuzbandriss im Jänner 2018.

Für den Tiroler Dominik Raschner war im Achtelfinale Endstation, Christian Hirschbühl und Michael Matt sind bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner, Johannes Strolz und Daniel Meier waren schon in der Qualifikation gescheitert und blieben ohne Weltcup-Punkte.

Henrik Krisoffersen möglicherweise verletzt

Kristoffersen verletzte sich in seinem letzten Lauf offenbar am linken Knie. Wie der ORF zum Ende der Übertragung berichtete, wurde der Norweger lange im Zielbereich behandelt und wollte kein TV-Interview geben.

Weitere Infos folgen.