Marco Odermatt am Meniskus operiert: Comeback noch in dieser Saison möglich

Marco Odermatt hat sich im Riesenslalom von Alta Badia am vergangenen Sonntag am Knie verletzt. Der Schweizer wurde bereits in seiner Heimat operiert und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Die Untersuchungen an der Universitätsklinik Balgrist haben einen Riss des Aussenmeniskus ergeben. Odermatt wurde per arthroskopischen Teilentfernung des Aussenmeniskus am rechten Knie behandelt.

"Mit seinem ausgezeichneten Körpergefühl und überlegtem Charakter wird Marco eine optimal dosierte, schnellstmögliche Rehabilitation gelingen", wird der Teamarzt von Swiss-Ski, Walter Frey, zitiert.

Bei optimaler Heilung ist der Schweizer Skiverband zuversichtlich, dass Marco Odermatt noch in diesem Winter ins Renngeschehen zurückkehren kann.

Odermatt feierte vor wenigen Wochen seinen ersten Weltcupsieg, als er beim Super-G von Beaver Creek triumphierte. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2018 in Davos krönte er sich zum fünffachen Weltmeister.