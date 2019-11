Verdacht bestätigt: ÖSV-Fahrerin Christina Ager erleidet Kreuzbandriss

Speed-Spezialistin Christina Ager hat sich am Samstag beim Training in Copper Mountain (USA) wie befürchtet eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Laut ÖSV-Angaben vom Montag erlitt die 24-Jährige einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Einriss des Innen- und Außenmeniskus sowie der Kapsel im rechten Knie. Ager wurde bereits in Hochrum operiert und fällt die komplette Ski-Saison aus.

Ager hatte sich erst bei Ende März bei den Österreichischen Meisterschaften das Kreuzband am rechten Knie gerissen. Sie ist damit die zehnte (!) Athletin innerhalb eines Jahres, die sich das Kreuzband riss. Auch Bernadette Schild erlitt bereits in dieser Saison eine Ruptur. Ein Grund für die häufigen Knieverletzungen liegt übrigens an der technischen Entwicklung, wie ein Experte erklärt.

Kreuzbandrisse im ÖSV-Team in den letzten Monaten