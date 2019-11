Ski-Alpin: Verdacht auf Kreuzbandriss bei Christina Ager

Christina Ager stürzte am Samstag beim Abfahrtstraining bei der Landung nach einem Sprung und verletzte sich am rechten Knie. Das vermeldet der ÖSV in einer Aussendung.

Nach ersten Untersuchungen durch ÖSV-Arzt Dr. Michael Saxinger besteht der Verdacht auf einen Riss des vorderen Kreuzbandes.

Die Speed-Spezialistin wird heute die Rückreise antreten und sich in der Heimat einer MRI-Untersuchung unterziehen.

Ager hatte sich erst bei den Österreichischen Meisterschaften Ende März das Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Kreuzbandrisse im ÖSV-Team in den letzten Monaten

LäuferIn Zeitpunkt Bernadette Schild 10/2019 Sabrina Maier 10/2019 Stephanie Brunner 08/2019 Cornelia Hütter 03/2019 Marco Schwarz 02/2019 Anna Veith 01/2019 Stephanie Brunner 01/2019 Daniel Hemetsberger 12/2018 Katharina Gallhuber 12/2018

Der ÖSV hat schon nach dem ersten Rennen der neuen Ski-Saison eine schwere Verletzung zu beklagen. Auch Bernadette Schild erlitt im Riesenslalom von Sölden einen Kreuzbandriss - ein absolutes Horror-Szenario für jeden Skiprofi. Warum bekommt die Szene diese Art von Verletzungen nicht in den Griff? Ein Experte nennt die Dinge beim Namen.