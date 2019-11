Ski Alpin LIVE: Damen-Slalom von Levi im Livestream & TV sehen

Nach vier Wochen Rennpause wird der alpine Skiweltcup im finnischen Lappland fortgesetzt. In Levi stehen zwei Slaloms an, am heutigen Samstag beginnen die Damen (10.15 & 13.15 Uhr im LIVETICKER & live auf DAZN).

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh Ski Alpin via Eurosport-Channel umsonst!

Die erst 17 Jahre alte Alice Robinson hat den Weltcup zum Auftakt in Sölden mit ihrem Sieg geschockt. Die Neuseeländerin ist aufgrund einer Verletzung in Levi allerdings nicht dabei.

Levi-Slalom: Wo kann ich den Ski-Weltcup live sehen?

Der Damen-Slalom von Levi wird in Österreich live auf ORF übertragen. Die Übertragung beginnt um 10 Uhr, Peter Brunner kommentiert mit Thomas Sykora, Alina Zellhofer übernimmt die Moderation.

Auf DAZN ist das Rennen außerdem im Livestream zu sehen. Über eine Kooperation mit Eurosport gibt es das Rennen im Eurosport-Channel live. Ab 10.05 Uhr beginnt die Übertragung aus Finnland.

© GEPA

LIVETICKER: Levi-Slalom live zum Mitlesen

Für all jene, die das Rennen nicht live schauen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Hier geht's zum Ticker des Damen-Slaloms.

ÖSV-Aufgebot für den Damen-Slalom von Levi

Folgende acht Damen schickt der ÖSV am Samstag ins Rennen:

Läuferin Alter Skimarke Michaela Dygruber 23 Atomic Katharina Gallhuber 22 Atomic Franziska Gritsch 22 Head Katharina Huber 24 Fischer Hannah Köck 25 Völkl Katharina Liensberger 22 Rossignol Chiara Mair 23 Atomic Katharina Truppe 23 Fischer

Slalom in Levi: Rentiere und der Weihnachtsmann

Traditionell bekommt die Siegerin des Damen-Slaloms von Levi bei der Preisübergabe die Patenschaft für ein Rentier überschrieben. Shiffrin hat bereits drei Elche, sie heißen Rudolph, Sven und Mr. Gru.

Startliste für den ersten Durchgang im Weltcup-Slalom in Levi:

NUMMER LÄUFERIN NATION 1 Mikaela Shiffrin USA 2 Wendy Holdener SUI 3 Katharina Liensberger AUT 4 Kristin Lysdahl NOR 5 Katharina Truppe AUT 6 Anna Swenn Larsson SWE 7 Petra Vlhova SVK 8 Christina Ackermann GER 9 Nina Haver-Loeseth NOR 10 Laurence St-Germain CAN 11 Erin Mielzynski CAN 12 Aline Danioth SUI 13 Irene Curtoni ITA 14 Michelle Gisin SUI 15 Katharina Gallhuber AUT 16 Lena Dürr GER 17 Katharina Huber AUT 18 Roni Remme CAN 19 Meta Hrovat SLO 20 Mina Fuerst Holtmann NOR 21 Marina Wallner GER 22 Estelle Alphand SWE9 29 Chiara Mair AUT 43 Hanna Köck AUT 52 Franziska Gritsch AUT 61 Michaela Dygruber AUT

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Überblick

Nach dem Riesenslalom von Sölden und dem Slalom in Levi geht es zunächst nach Übersee.