In diesem Monat stehen die French Open an. Doch wo läuft die Übertragung? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Grand-Slam-Turnier im Stade Roland Garros live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Die French Open starten in diesem Jahr am 30. Mai. Nach zwei Wochen Turnier findet am 13. Juni das abschließende Finale der Männer statt. Gespielt wird wie gewohnt im Stade Roland Garros in der französischen Hauptstadt Paris.

Die French Open sind das zweite Grand-Slam-Event im Jahr 2021. Die diesjährige Ausgabe ist zudem eine ganz besondere: 2021 werden die French Open zum 125. Mal in ihrer Geschichte gespielt.

An den French Open nehmen jeweils 128 Männer und 128 Frauen teil. Gespielt wird natürlich auf Sand.

French Open, Übertragung: Roland Garros live im Free-TV und Livestream sehen

Ihr wollt das Spitzenturnier in der französischen Hauptstadt in diesem Jahr im Free-TV sehen? Dann haben wir erfreuliche Informationen für Euch: Das ist möglich!

French Open, Übertragung: Roland Garros live im Free-TV sehen

Der österreichische Free-TV-Sender ServusTV hat sich die Rechte für die French Open gesichert. Bei ServusTV werden ausgewählte Top-Matches des Turniers gezeigt, zudem werden beide Finals (das der Männer und das der Frauen) bei dem frei empfangbaren Sender zu sehen sein.

"Nach dem Erwerb der exklusiven Free-TV-Rechte am MercedesCup und den bett1open ist die neue Partnerschaft mit Roland-Garros der nächste wichtige Schritt beim Ausbau unseres Live-Sport-Programms in Deutschland", sagte David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution bei ServusTV. "Wir freuen uns, den deutschen Tennis-Fans erstmals ein Grand-Slam-Turnier live bei ServusTV zeigen zu können."

ServusTV ist nicht ausschließlich in Österreich zu sehen, sondern kann auch in Deutschland empfangen werden. Wie Ihr ServusTV in Deutschland empfangt, erfahrt Ihr hier.

Zudem zeigt Eurosport das Turnier im Free-TV.

French Open, Übertragung: Roland Garros live im Livestream sehen

Die Übertragungen von ServusTV werden live im Free-TV zu sehen sein. Die French Open bei ServusTV werden aber natürlich auch im Livestream sowie in der App verfolgt werden können.

Außerdem bietet wie gewohnt Eurosport über den Eurosport Player die French Open im Livestream an. Durch die Kooperation mit DAZN sind zudem die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 beim Streamingdienst abrufbar.

Dementsprechend hat auch DAZN zwei Wochen hochklassiges Sandplatz-Tennis am Bois de Boulogne im Programm. Mit dem Gratis-Monat könnt Ihr DAZN die ersten 30 Tage dazu noch kostenlos testen. Hier entlang.

© getty Der Centre Court der French Open, der Court Philippe Chatrier, hat seit vergangenem Jahr ein Dach.

French Open, Übertragung: Roland Garros live im Free-TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Turnier: French Open

Datum: 30. Mai bis 13. Juni 2021

Belag: Sand

Sand Ort: Stade Roland Garros (Paris)

Stade Roland Garros (Paris) Übertragung im Free-TV: ServusTV, Eurosport

Livestream: ServusTV, Eurosport, DAZN

French Open: Terminplan, Runden

Datum Uhrzeit Runde Sonntag, 30. Mai 11:00 1. Runde Montag, 31. Mai 11:00 1. Runde Montag, 31. Mai 21:00 1. Runde Dienstag, 1. Juni 11:00 1. Runde Dienstag, 1. Juni 21:00 1. Runde Mittwoch, 2. Juni 11:00 2. Runde Mittwoch, 2. Juni 21:00 2. Runde Donnerstag, 3. Juni 11:00 2. Runde Donnerstag, 3. Juni 21:00 2. Runde Freitag, 4. Juni 11:00 3. Runde Freitag, 4. Juni 21:00 3. Runde Samstag, 5. Juni 11:00 3. Runde Samstag, 5. Juni 21:00 3. Runde Sonntag, 6. Juni 11:00 4. Runde Sonntag, 6. Juni 21:00 4. Runde Montag, 7. Juni 11:00 4. Runde Montag, 7. Juni 21:00 4. Runde Dienstag, 8. Juni 12:00 Viertelfinale Dienstag, 8. Juni 17:00 Viertelfinale Mittwoch, 9. Juni 12:00 Viertelfinale Mittwoch, 9. Juni 21:00 Viertelfinale Donnerstag, 10. Juni 14:00 Halbfinale Freitag, 11. Juni 15:00 Halbfinale Samstag, 12. Juni 15:00 Finale Damen, Finale Herren-Doppel Sonntag, 13. Juni 15:00 Finale Herren

© getty

French Open: Nick Kyrgios zieht Teilnahme zurück

Nicht bei den French Open dabei sein wird in diesem Jahr Nick Kyrgios. Der australische Tennisstar zog seine Teilnahme am 13. April zurück.

Grund für die Absage von Kyrgios sind die Reisebeschränkungen in seinem Heimatland Australien. Aufgrund der Coronapandemie sind Ein- und Ausreisen nur erschwert möglich. Australien hat die Coronafälle im eigenen Land beinahe auf Null drücken können.

French Open: Die Preisgelder im Überblick