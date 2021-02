Auftaktmatch für Dominic Thiem beim ATP Cup: Heute geht es gegen Matteo Berrettini. Alle Infos zur Übertragung des Spiels heute live im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

ATP Cup 2021: Ort, Datum, Teams

Der ATP Cup findet in diesem Jahr in verkürzter Form vom 2. bis 6. Februar statt. Das als Vorbereitungsturnier auf die Australien Open gedachte Turnier findet in Melbourne statt.

Gespielt wird dort im Melbourne Park, also auf den Plätzen, auf denen auch die AO über die Bühne gehen werden.

Mit dabei sind 12 Teams, die in folgenden Gruppen gegeneinander antreten:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Serbien Spanien Österreich Russland Deutschland Griechenland Italien Argentinien Kanada Australien Frankreich Japan

Dominic Thiem - Matteo Berrettini: ATP Cup heute live im TV und Livestream

Livebilder aus Melbourne bekommt Ihr auf zwei Wegen: Einerseits überträgt Sky das gesamte Turnier live. Andererseits sind die Spiele des deutschen und österreichischen Teams bei ServusTV zu sehen. Auch das Finale zeigt der Free-TV-Sender live.

Wer die volle Dröhnung haben möchte, braucht dennoch ein Sky-Abo. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Sessions des ATP Cups live, ist also täglich von 23.30 Uhr bis 14 Uhr am Folgetag auf Sendung. Durch die Übertragungen begleiten Euch die Kommentatoren Sascha Roos und Marcel Meinert, begleitet werden sie von Patrik Kühnen.

Beide Sender lassen sich auch im Livestream empfangen. Für die Sky-Übertragungen benötigt Ihr entweder die SkyGo-App oder ein Sky Ticket. Den ServusTV-Livestream bekommt Ihr gratis.

ATP Cup heute live: Die Matches des Tages im Überblick

Datum Uhrzeit Spieler 1 (Nation) Spieler 2 (Nation) 2.2. 00:00 Uhr Lajovic Dusan (Serbien) Milos Raonic (Kanada) 2.2. 00:00 Uhr Dennis Novak (Österreich) Fabio Fognini (Italien) 2.2. 01:20 Uhr Dominic Thiem (Österreich) Matteo Berrettini (Italien) 2.2. 01:20 Uhr Novak Djokovic (Serbien) Denis Shapovalov (Kanada) 2.2. 07:30 Uhr Bautista Augut (Spanien) John Millman (Australien) 2.2. 07:30 Uhr Andrey Rublev (Russland) Guido Pella (Argentinien) 2.2. 09:00 Uhr Daniil Medvedev (Russland) Diego Schwartmann (Argentinien) 2.2. 09:00 Uhr Rafael Nadal (Spanien) Alex de Minaur

ATP Cup 2021: Wer spielt im deutschen Team?

Für Deutschland sind in diesem Jahr Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz und Andreas Mies am Start. Zudem ist Mischa Zverev als Kapitän nach Melbourne gereist.

ATP Cup 2021: Wer spielt für Team Österreich?

Angeführt von Dominic Thiem geht das österreichische Team beim ATP Cup an den Start. Außerdem sind Dennis Novak, Philipp Oswald und Tristan-Samuel Weissborn mit von der Partie.

ATP Cup 2021: Termine und Zeitplan im Überblick

Ursprünglich für den 1. Februar vorgesehen, erfolgt der Start in den ATP Cup 2021 am 2. Februar.

Die Gruppenphase wird in diesem Jahr an drei Tagen ausgespielt, anschließend geht es direkt mit Halbfinale und Finale weiter.

Beendet ist der ATP Cup am 6. Februar - auch weil bereits am 8. Februar die Australian Open starten.