Tennis: Daniil Medvedev schlägt Dominic Thiem im Endspiel der ATP Finals

Dominic Thiem hat seinen zweiten ganz großen Titel nach seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den US Open am Sonntag bei den ATP Finals verpasst. Der Weltranglisten-Dritte, der zuvor die Nummern eins und zwei der Welt, Novak Djokovic und Rafael Nadal, bezwungen hatte, unterlag dem Russen Daniil Medwedew nach 2:42 Stunden mit 6:4,6:7(2),4:6. Thiem nimmt 800 ATP-Zähler und 861.000 US-Dollar brutto aus London mit.

Medvedev, der das Turnier zum ersten mal gewann, schrieb zudem Tennisgeschichte. So schlug der Weltranglistenvierte alle Top3-Spieler in einem einzigen Turnier. Dies war in den letzten drei Jahrzehnten nur drei weiteren Spielern (Becker 94, Nalbandian 2007, Djokovic 2007) gelungen. Der Liveticker zum Nachlesen.

Thiem beendet damit seine Saison wie im Vorjahr mit einem großartigen London-Auftritt, aber eben doch mit einer erneuten Final-Niederlage. Der erhoffte erste Masters-Sieg eines Österreichers überhaupt musste damit vertagt werden. Thiem hält nun bei 17 Turniersiegen und 11 Finali auf der Tour. Die Saison 2021 soll mit dem ATP Cup in Australien beginnen, allerdings gibt es wegen der Coronavirus-Pandemie noch Fragezeichen.

