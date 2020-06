Generali Austrian Pro Series: Tennis heute live im Livestream sehen

Am heutigen Dienstag gibt es die nächsten Platzierungsspiele in der Generali Austrian Pro Series in der Südstadt. Nicht mit dabei ist Aushängeschild Dominic Thiem sowie Jürgen Melzer, die sich beide eine Pause unterziehen werden. SPOX erklärt, wo die Matches im Livestream zu verfolgen sind.

Thiem wird nach der ersten Niederlage wie Jürgen Melzer bei der Pro Series nun eine Pause einlegen, auf die Platzierungsspiele der Gruppenphase zwei verzichten und erst wieder Ende Juni in der Finalrunde einsteigen. Als Ersatzmann für Thiem springt für die Platzierungsspiele um Platz eins bis vier Lucas Miedler ein, für Melzer geht Jonas Trinker um die Plätze fünf bis acht an den Start.

Generali Austrian Pro Series: Spielplan von Dienstag

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Gruppenphase Ergebnis 9:00 Dennis Novak Lenny Hampel Gruppe 2 Rang 5-8 -:- gefolgt von Philipp Oswald Sandro Kopp Gruppe 3 Rang 9-12 -:- gefolgt von Sebastian Ofner David Pichler Gruppe 1 Rang 1-4 -:- gefolgt von Lucas Miedler Lukas Neumayer Gruppe 1 Rang 1-4 -:- gefolgt von Jonas Trinker Alexander Erler Gruppe 2 Rang 5-8 -:-

TV-Übertragung & Livestream: Wo kann ich die Austrian Pro Series live sehen?

Am heutigen Dienstag gibt es keine TV-Übertragung der Matches aus der Südstadt. Sämtliche Matches werden im Livestream auf der Homepage von tennisnet.com gezeigt.

Generali Austria Pro Series: Ergebnisse vom Montag

Dominic Thiem musste bei den Austrian Pro Series seine erste Niederlage hinnehmen und verliert gegen Sebastian Ofner in drei Sätzen 7:6(4), 6:7(2), 6:4.