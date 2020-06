Dominic Thiem heute live: Ultimate Tennis Showdown im Livestream & TV sehen

Dominic Thiem bringt sich bei einigen Show-Turnieren in Form für das Comeback der ATP-Tour. Am heutigen Sonntag fordert er beim Ultimate Tennis Showdown Stefanos Tsitsipas. SPOX erklärt, wo das Match im Livestream und TV gezeigt wird.

Am Samstagabend hat Thiem sein Auftaktmatch im Rahmen der Show-Veranstaltung "Ultimate Tennis Showdown" gegen den Franzosen Richard Gasquet mit 1:3 verloren.

Dominic Thiem - Stefanos Tsitsipas: TV-Übertragung, Livestream

Im deutschsprachigen Raum hat Eurosport die Rechte am Ultimate Tennis Showdown erworben. Allerdings zeigt der Sportsender nur ausgewählte Partien pro Spieltag. So wird am Sonntag zwar die Partie des Deutschen Dustin Brown gegen Thiem-Bezwinger Richard Gasquet gezeigt, Thiem vs. Tsitsipas wird aber nicht im linearen Fernsehen übertragen.

Um das Match tatsächlich sehen zu können, braucht es einen kostenpflichtigen Zugang auf der Streaming-Seite der Veranstalter. Die billigste Version ist als Monatsabo erhältlich und kostet 11,99 Euro.

Ultimate Tennis Showdown: Format, Modus

Gespielt wird bei der Exhibition in vier Vierteln, die jeweils zehn Minuten dauern. Der Spieler, der nach Ablauf des Timers mehr Punkte auf dem Konto hat, hat das Viertel für sich entschieden. Bei Gleichstand geht es in den Sudden Death auf zwei Unterschied.

Gespielt wird in der Mouratoglou Academy in Frankreich, auf Hartplatz. Coaching ist erlaubt.

Im Modus Jeder-gegen-Jeden werden jeweils am Samstag und Sonntag zehn Spiele ausgetragen. Nach dieser Grupenphase sind die zwei besten Spieler direkt für das Halbfinale qualifiziert.