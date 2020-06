Grigor Dimitrov positiv auf COVID-19 getestet - Dominic Thiem & Co. sollen sich testen lassen

Grigor Dimitrov hat am Sonntagabend bestätigt, an COVID-19 erkrankt zu sein. Der Bulgare war bis vor wenigen Tagen bei der Adria Tour im Einsatz und hat dort auch gegen Dominic Thiem gespielt. Die restlichen Matches der Tour wurden umgehend abgesagt.

"Ich will alle wissen lassen, dass ich zuhause in Monaco positiv auf COVID-19 getestet wurde", teilte Dimitrov am Sonntag auf Instagram mit. "Ich will sichergehen, dass sich jeder, der mit mir in den letzten Tagen in Kontakt stand, getestet wird und die notwendigen Vorkehrungen trifft. Es tut mir leid für alle, denen ich möglicherweise geschadet habe."

Zuletzt war Dimitrov noch am Samstag bei der Adria Tour in Kroatien im Einsatz. Beim 1:4, 1:4 gegen Borna Coric wunderten sich viele über den schwachen Auftritt des Bulgaren. Dimitrovs Geste ließ beim Handshake bereits vermuten, dass er gesundheitlich angeschlagen sei. Sein zweiter Einsatz gegen den Serben Pedja Krstin wurde abgesagt. Für Dimitrov sprang Nino Serdarusic (Kroatien) ein.

Novak Djokovic: "Situation in Serbien komplett anders"

Novak Djokovic, Weltranglistenerster und der Veranstalter der Show-Turnierserie, wehrte sich bis zuletzt heftig gegen Kritik an der Tour. "Es ist nicht einfach, den Leuten zu erklären, dass die Situation in den USA oder in Großbritannien eine komplett andere ist als in Serbien oder den umliegenden Ländern", sagte der 33-Jährige bei Eurosport.

Die Adria Tour war am vergangenen Wochenende in der serbischen Hauptstadt Belgrad gestartet, auf eine grassierende Corona-Pandemie deutete allerdings wenig hin. Die Zuschauerränge waren prall gefüllt, die Spieler umarmten sich - und feierten anschließend ausgelassen in einem Club.

Djokovic erklärte, ihm sei die Kritik "speziell aus dem Westen" bewusst. Jedoch: "Den Regeln und Maßnahmen, die von den Institutionen der Regierung und der öffentlichen Gesundheit festgelegt wurden, sind wir vom ersten Tag an gefolgt. Wir haben die Linien nicht überschritten."

Adria Tour sofort abgebrochen

Unmittelbar nach der Veröffentlichung des positiven Tests wurden die verbleibenden Matches der Adria Tour abgebrochen. Djokovic hätte am Sonntagabend gegen Andrey Rublev gespielt.

"Das war die einzig richtige Entscheidung. Danke für diese wundervollen Tage, aber wir mussten das Finale absagen, das tut mir leid. Wir wollen keine weiteren Infizierten", sagte Goran Ivanisevic, Botschafter des Turnier-Stopps in Zadar, nach der Absage.