Dominic Thiem - Stefanos Tsitsipas heute gratis sehen! ATP Finals im Free-TV, Livestream & Liveticker

Dominic Thiem hat am Samstagabend erstmals in seiner Karriere das Endspiel der ATP Finals erreicht. Er trifft damit im Kampf um seinen bisher wertvollsten Titel auf den Griechen Stefanos Tsitsipas (ab 19 Uhr im LIVETICKER). Das Spiel wird in Österreich live im Free-TV übertragen.

Der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher besiegte in der Londoner O2-Arena vor 17.500 Zuschauern im Halbfinale den deutschen Titelverteidiger Alexander Zverev mit 7:5,6:3 und trifft nun im Finale auf Tsitsipas.

Thiem vs. Tsitsipas: TV-Übertragung und Livestream

Die Matches von Dominic Thiem bei den ATP Finals werden in diesem Jahr live im österreichischen Free-TV übertragen. Der Privatsender ServusTV zeigt das Finale gegen Stefanos Tsitsipas am 17. November live und in voller Länge. Für alle User aus Österreich gibt es die Spiele auch in der Mediathek von ServusTV im Livestream zu sehen.

Weiters überträgt Sky, der Rechteinhaber der ATP-Tour in Deutschland und Österreich, alle Spiele der ATP Finals live - auch die Doppel-Partien. Über Sky Go gibt es ebenso wie bei TennisTV einen Livestream zu allen Matches.

Das Finale geht am Sonntagabend um 19.00 Uhr MEZ in Szene.

© getty

LIVETICKER: Thiem gegen Tsitsipas

SPOX begleitet das Match von Dominic Thiem gegen Tsitsipas wie gewohnt im LIVETICKER.

Dominic Thiem bei den ATP Finals: Ergebnisse der letzten Jahre

Dominic Thiem steht vor seiner vierten Teilnahme bei den ATP Finals der besten acht Spieler einer abgelaufenen Saison. Seine Bilanz stand vor der Austragung 2019 bei drei Siegen und sechs Niederlagen. In allen drei Jahren gelang ihm jeweils ein Gruppensieg, den Einzug ins Halbfinale verpasste er aber.