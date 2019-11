Dominic Thiem - Novak Djokovic gratis im Livestream: ATP Finals im Free-TV sehen

Dominic Thiem hat bei den ATP Finals in London einen Auftakt nach Maß gefeiert. Der Niederösterreicher fertigte am Sonntag Roger Federer ab, am heutigen Dienstag wartet mit Novak Djokovic (ab 21 Uhr im LIVETICKER) ein weiterer Kapazunder. SPOX erklärt, wo das Match im österreichischen Free-TV und Livestream läuft.

Mit einem Zweisatzsieg könnte sich Thiem gar schon vorzeitig für das Halbfinale qualifizieren. Ein wenig hängt aber auch vom Verlauf der Parallelpartie von Roger Federer gegen Matteo Berrettini ab. Hier geht's zum aktuellen Stand in der Thiem-Gruppe "Björn Borg".

ATP Finals 2019: Spielplan vom Dienstag mit Thiem, Djokovic & Co.

Thiem gegen Djokovic ist als zweites Einzel am Dienstag angesetzt. Das Match beginnt nicht vor 21 Uhr, zuvor findet in der Abendsession ein Doppel statt. Der komplette Spielplan vom Dienstag:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 13.00 Uhr Ram/Salisbury Dodig/Polasek - anschließend Roger Federer Matteo Berrettini SPOX 19.00 Uhr Kubot/Melo Klaasen/Venus - anschließend Dominic Thiem Novak Djokovic SPOX

Thiem gegen Djokovic: TV-Übertragung und Livestream

ServusTV hat in Österreich die Übertragungsrechte an einzelnen Matches der ATP Finals. So zeigt der Privatsender alle Partien von Dominic Thiem in London, unter anderem auch jene gegen Novak Djokovic am Dienstag. ServusTV ist mit einem eigenen Team in der O2-Arena.

Moderator: Christian Baier

Expertin: Barbara Schett

Kommentator: Christian Nehiba

Co-Kommentator: Alexander Antonitsch

Auf der Homepage von ServusTV gibt es außerdem die Möglichkeit für österreichische User, sich das Match im Livestream anzusehen.

Zudem zeigt Sky in Deutschland und Österreich alle Matches der ATP Finals, auch die Doppel, ebenso wie TennisTV, der offizielle Streamingdienst der ATP.

Dominic Thiem - Novak Djokovic im Head to Head (H2H)

Nachdem Thiem die ersten fünf Duelle mit Djokovic allesamt verlor, gingen drei der letzten vier Duelle an den Österreicher. Im Jahr 2019 standen sich die beiden auf Sand gegenüber: In Madrid gewann Djokovic in zwei engen Sätzen, bei den French Open siegte Thiem in einem Thriller.

Jahr Turnier Sieger Ergebnis 2019 French Open Thiem 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 2019 Madrid Djokovic 7:6(2), 7:6(4) 2018 Monte Carlo Thiem 6:7(2), 6:2, 6:3 2017 French Open Thiem 7:6(5), 6:2, 6:3 2017 Rom Djokovic 6:1, 6:0 2016 ATP Finals Djokovic 6:7(10), 6:0, 6:2 2016 French Open Djokovic 6:2, 6:1, 6:4 2016 Miami Djokovic 6:3, 6:4 2014 Shanghai Djokovic 6:3, 6:4

Dominic Thiem trifft auf Novak Djokovic: Stimmen vor dem Duell

Dominic Thiem: "Das wird keinen Deut leichter, es ist brutal das ganze System. Ich bin jetzt überglücklich, habe mir eine gute Position erarbeitet und bin, wenn ich gegen Djokovic gewinne, wahrscheinlich durch, aber sonst wird es vielleicht noch eine Zitterpartie."

Novak Djokovic: "Er hat schon früher in dieser Woche gesagt, dass das wahrscheinlich seine beste Saison war. Zu Hause in Wien zu gewinnen, das war natürlich sehr wichtig für ihn. Dann der Sieg in Indian Wells. Wir wissen, was für ein guter Spieler er auf Sand ist. Er beweist, dass er auf anderen Belägen genauso gut spielen kann. Seine Hingabe, Professionalität und Hartarbeiter-Ethik ist fantastisch, und er ist ein wirklich netter Kerl."

Herwig Straka (Thiem-Manager): "Er hat die engen Punkte und zum richtigen Zeitpunkt das Break gemacht. Eine Superleistung auch vor allem mental. Man muss Ziel für Ziel denken. Das Halbfinale ist das Ziel - das war wichtig im Kopf. Die Chance ist auf jeden Fall da, weil Dominic spielt einfach gut zur Zeit."