Djokovic - Federer: ATP Finals live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die Hammergruppe "Björn Borg" bei den ATP Finals hat ein überraschendes Duell um das zweite Halbfinale gebracht: Völlig unerwartet müssen der 20-fache Tennis-Major-Sieger Roger Federer und der 16-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic im Donnerstag-Schlagerum das Ticket kämpfen. SPOX zeigt, wo man die Partie im TV und Livestream sehen kann.

Möglich gemacht hat das der großartige Auftritt von Dominic Thiem, der beide Allzeitgrößen in seiner Gruppe bezwungen und am Dienstagabend sein Semifinalticket schon fixiert hat. Weder in Österreich noch in Serbien oder der Schweiz muss man nun groß herumrechnen. Manchmal entscheiden ja die Prozentsätze der Games und Ähnliches über den Aufstieg: Hier ist klar: der Sieger aus Federer-Djokovic steigt mit Thiem auf.

Favorit ist Djokovic, zumal Federer weder gegen Thiem (5:7,5:7) noch beim Sieg über Matteo Berrettini (ITA) restlos überzeugt hat. Vor allem für den Serben geht es um viel: Einerseits könnte er mit dem sechsten Titel beim Masters mit Rekordsieger Federer gleichziehen, andererseits hat er noch die Chance, 2019 auf dem Tennis-Thron zu beenden.

© getty

Federer: "Ich freue mich immer auf Spiele gegen Djokovic"

Federer wiederum könnte seine Rekordzahl auf sieben Titel beim ATP-Saisonfinale erhöhen. Und Nadal mit einem Sieg die Nummer-1-Position per Jahresende sichern. "Ich freue mich immer auf Spiele gegen Novak. Gegen ihn zu gewinnen, ist Motivation genug", meinte Federer.

"Gegen Novak musst du dir sicher sein, was du machen willst", erklärte Federer. "Du musst die richtige Balance finden." Also aggressiv, aber nicht kopflos angreifen. Den bisher letzten Sieg gegen Djokovic errang Federer vor vier Jahren an gleicher Stätte im zweiten Gruppenspiel. Der sechs Jahre jüngere Serbe gewann aber danach mit einem Finalsieg gegen Federer den Titel.

Novak Djokovic - Roger Federer im Free-TV und Livestream

Der österreichische Sender ServusTV zeigt das Match der ATP Finals ab 21.05 Uhr, aber auch auf dem Bezahlsender Sky beitet auf ihrem Kanal Sky Sport 1 ab 21 Uhr an.

Ebenso der hauseigene Sender tennistv.com zeigt das komplette Turnier auf ihrer Website, jedoch fallen auch hier Kosten an.

Djokovic - Federer im Liveticker

Alternativ kann man das Spiel auch auf unserem LIVETICKER mitverfolgen.

ATP-Finals: Gruppe Björn Borg vor den abschließenden Matches

Platz Spieler Nation Siege Sätze Games 1 Dominic Thiem Österreich 2-1 4-3 42-39 2 Novak Djokovic Serbien 1-1 3-2 28-22 3 Roger Federer Schweiz 1-1 2-2 23-23 4 Matteo Berrettini Italien 1-2 2-4 25-34

ATP-Finals in London: Zeitplan