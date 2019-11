ATP Finals in London: Wann und gegen wen spielt Dominic Thiem als Nächstes?

Durch Siege über Roger Federer und Novak Djokovic ist Dominic Thiem schon vorzeitig in das Halbfinale der ATP-Finals gestürmt. Der Österreicher hat aber davor noch einen Gegner vor der Brust. Hier gibt es alle Infos zu Thiems letzten Match in der Gruppenphase.

ATP-Finals: Wann und gegen wen spielt Dominic Thiem heute?

Dritter Gegner von Dominic Thiem in der Gruppenphase in London ist Matteo Berrettini. Das Match ist in der Gruppe Björn Borg als frühes Spiel am heutigen Donnerstag angesetzt. Der erste Aufschlag in der O2-Arena ist für 15 Uhr geplant.

ATP-Finals in London: Spielplan von Dominic Thiem

Datum Spieler 1 Spieler 2 Uhrzeit/Ergebnis 10.11.2019 Dominic Thiem Roger Federer 7:5, 7:5 12.11.2019 Dominic Thiem Novak Djokovic 6:7, 6:3, 7:6 14.11.2019 Dominic Thiem Matteo Berrettini 15 Uhr

Thiem vs. Berrettini heute live im TV und Livestream

Österreichische Tennis-Fans dürfen sich freuen. Die Matches von Thiem bei den ATP-Finals werden live im Free-TV gezeigt. Der Privatsender ServusTV zeichnet für die Übertragung verantwortlich.

Ab 15 Uhr sender ServusTV live aus der O2-Arena in London. Mit folgenden Personal begleitet ServusTV die Übertragung.

Moderatoren: Babara Schett, Christian Baier

Experte: Alexander Antonitsch

Kommentator: Christian Nebiha

Nicht nur durch das Match von Dominic Thiem führen sie, sondern auch ab 21 Uhr durch das Match Roger Federer gegen Novak Djokovic. Für alle österreichischen Benutzer sind zudem auf der Webseite des Privatsenders Livestreams zu den Begegnungen kostenlos zugänglich.

Weitere Möglichkeiten sind der Pay-TV-Sender Sky, der in Deutschland und Österreich sämtliche Matches im Programm hat, sowie Tennis TV, der offizielle Streamingdienst der ATP.

Thiem vs. Berrettini: Ausgangslage und Vorschau

Dominic Thiem ist bereits für das Halbfinale qualifiziert. Der Österreicher kann mit einem weiteren Erfolg den Gruppensieg perfekt machen. Dann würde er im Halbfinale auf den Zweitplatzierten aus der Andre-Agassi-Gruppe treffen.

Für Matteo Berrettini geht es dagegen nur noch darum, sich mit einem positiven Gefühl von den ATP-Finals, an denen er erstmals teilnehmen durfte, zu verabschieden. Der Italiener verlor seine ersten beiden Matches und hat dementsprechend keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

In der Björn-Borg-Gruppe kämpfen somit am abschließenden Spieltag Federer und Djokovic im direkten Duell um den Einzug in die Vorschlussrunde.

ATP-Finals: Gruppe Björn Borg vor den abschließenden Matches

Platz Spieler Nation Siege Sätze Games 1 Dominic Thiem Österreich 2-0 4-1 33-26 2 Novak Djokovic Serbien 1-1 3-2 28-22 3 Roger Federer Schweiz 1-1 2-2 23-23 4 Matteo Berrettini Italien 0-0 0-4 12-25

ATP-Finals im Liveticker

ATP-Finals in London: Zeitplan