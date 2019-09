Davis Cup: Wer zeigt / überträgt Österreich gegen Finnland heute live im TV oder Livestream?

Für das österreichische Davis-Cup-Team geht es heute beim Auswärtsspiel gegen Finnland um die Qualifikation für die Playoffs. Wie Ihr die Spiele gegen Finnland LIVE im TV oder Livestream verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Österreich - Finnland: So ist die Lage beim Davis Cup

Der Modus im Davis Cup hat sich 2019 geändert. Obwohl Österreich sich durch einen Sieg gegen Russland für die Weltgruppe qualifiziert hatte, gehörten sie dort nicht automatisch zum Kreis derer, die in die Finalrunde einziehen, sondern zur Gruppe der Qualifikanten.

In der Qualifikation der Weltgruppe um die Teilnahme am Finalturnier verlor Österreich gegen Chile, was den automatischen Abstieg in die Kontinentalgruppe I bedeutete. Hier allerdings haben die Österreicher nun die Chance, direkt wieder aufzusteigen - nötig dafür ist ein Sieg gegen Finnland.

Zusammengefasst kann man von Österreich gegen Finnland also sowohl als Spiel um den Aufstieg als auch als ein Spiel gegen den Abstieg für Österreich sprechen - eine Art Relegation.

Österreich - Finnland im TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt den Davis Cup heute LIVE?

Live und exklusiv bei allen Spielen dabei ist DAZN. Der Streamingdienst startet heute um 17 Uhr mit der Übertragung, das Geschehen kommentiert Herbert Gogel.

DAZN hat sich in den vergangenen Monaten zu einem dominanten Player auf dem Tennis-Übertragungsmarkt etabliert und zeigte durch eine Kooperation mit Eurosport unter anderem die US-Open live. Aktuell sind beim Streamingdienst außerdem die WTA-Turniere aus Zhengzhou, Nanchang und die Japan Women's Open live zu sehen.

Österreich gegen Finnland: Wann finden welche Spiele statt?

Wie beim Davis Cup üblich, gibt es am ersten Tag, also Freitag, zwei Einzel und am zweiten Tag das Doppel und nochmal zwei Einzel. Beginnen wird Dominic Thiem mit seinem Duell gegen Patrik Niklas-Salminen.

Ein Schlüsselspiel könnte bereits das zweite Einzel werden, denn der erst 20 Jahre alte Emil Ruusuvuori hat in diesem Jahr drei Challenger-Turniere gewonnen. In diesem Zeitraum verbesserte sich der junge Finne außerdem von Platz 385 auf 163 in der Weltrangliste. "Der ist 20 und hat heuer einen Riesensprung im Ranking gemacht. Ich kenne ihn persönlich nicht so gut, aber ich werde mich noch gut informieren", zeigte sich auch Dennis Novak gegenüber der APA beeindruckt von der finnischen Nummer eins.