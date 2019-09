Davis Cup, Tag 2 heute LIVE: Finnland - Österreich mit Dominic Thiem im Livestream sehen

Nach dem ersten Tag steht es im Davis-Cup-Duell zwischen Österreich und Finnland (alle Matches LIVE auf DAZN) ausgeglichen mit 1:1. Während Dominic Thiem seine Partie gewonnen hatte, verlor Sebastian Ofner gegen die finnische Nummer Eins Emil Ruusuvuori. Am zweiten Tag kommt es zum großen Showdown. SPOX liefert alle wichtigen Infos zum Ländervergleich.

Mit Thiem, Dennis Novak, Sebastian Ofner und den Doppel-Spezialisten Jürgen Melzer und Oliver Marach soll der Mannschaft von Kapitän Stefan Koubek der Auswärtssieg gelingen.

Davis Cup, Finnland - Österreich: Matches mit Dominic Thiem & Co

Nach dem 6:3,6:4-Auftaktsieg von Dominic Thiem über Patrik Niklas-Salminen musste sich am Freitag in Espoo der Steirer Sebastian Ofner der finnischen Nummer eins, Emil Ruusuvuori, nach 85 Minuten mit 3:6,4:6 geschlagen geben. Der erst 20-jährige Ruusuvuori bot dabei eine starke Leistung.

Ofner war anstelle des über Nacht an einer fiebrigen Erkältung erkrankten Dennis Novak im Einzel eingesprungen. Damit kann am Samstag frühestens Thiem in seinem zweiten Einzel für die Entscheidung sorgen, wenn Oliver Marach/Jürgen Melzer zuvor das Doppel gewinnen. Ob Novak am Samstag spielen kann, blieb vorerst offen.

Datum Heim Gast Uhrzeit Fr., 13.09.2019 Patrik Niklas-Salminen Dominic Thiem 3:6, 4:6 Fr., 13.09.2019 Emil Ruusuvuori Sebastian Ofner 6:3, 6:4 Sa., 14.09.2019 Harri Heliovaara/Henri Kontinen Oliver Marach/Jürgen Melzer 13.00 Uhr (DAZN) Sa., 14.09.2019 Emil Ruusuvuori Dominic Thiem anschließend Sa., 14.09.2019 Patrik Niklas-Salminen Dennis Novak anschließend

Österreich - Finnland: TV-Übertragung und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Spiele zwischen Österreich und Finnland nicht anschauen. Um die exklusive Übertragung kümmert sich der Streaminganbieter DAZN. Los geht das Doppel um 13:00. Durch eine Kooperation mit Eurosport zeigt DAZN künftig alle Grand-Slam-Turniere, abgesehen von Wimbledon, live über den Eurosport-Channel.

Darüber hinaus könnt ihr zu diesem Zeitpunkt auch die WTA-Turniere aus Zhengzhou, Nanchang und die Japan Women's Open live auf DAZN sehen - und das alles für nur 11,99 Euro im Monat. Neukunden können zudem auf einen kostenlosen Probemonat zugreifen.

Österreich in Finnland: Das Davis-Cup-Team von Stefan Koubek

Dominic Thiem hat sich noch rechtzeitig fit gemeldet und wird zum Aufgebot gegen Finnland gehören. Folgende Spieler sind für die Spiele gegen Finnland von Kapitän Stefan Koubek nominiert worden:

© GEPA

Dominic Thiem : Das wird alle österreichischen Tennis-Fans freuen: Die Nummer fünf der Welt ist mit von der Partie. Der 26-Jährige tritt im Einzel an.

: Das wird alle österreichischen Tennis-Fans freuen: Die Nummer fünf der Welt ist mit von der Partie. Der 26-Jährige tritt im Einzel an. Dennis Novak : Auch die Nummer 122 der Welt ist mit dabei. Fällt aber krankheitsbedingt aus.

: Auch die Nummer 122 der Welt ist mit dabei. Fällt aber krankheitsbedingt aus. Sebastian Ofner : Er komplettiert das Trio der Einzelspieler. Aktuell ist Ofner auf Rang 161 der Weltrangliste platziert.

: Er komplettiert das Trio der Einzelspieler. Aktuell ist Ofner auf Rang 161 der Weltrangliste platziert. Jürgen Melzer : Der 38-Jährige tritt im Doppel an, gemeinsam mit ...

: Der 38-Jährige tritt im Doppel an, gemeinsam mit ... Oliver Marach: ... seinem ein Jahr jüngeren Partner aus Graz.

Finnland geht mit folgender Mannschaft in das Duell: