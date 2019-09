Davis Cup, Österreich: Spielplan und Termine gegen Finnland

Im Davis Cup trifft Österreich auf Finnland, wenn es um den Einzug in die Finalrunde geht. SPOX verrät Euch alles zu den Terminen und dem Spielplan. Außerdem erfahrt Ihr, wo die Spiele zu sehen sind.

Davis Cup - Österreich gegen Finnland: Termine und Spielplan

Bereits am heutigen Freitag (13. September) bestreiten Patrik Niklas-Salminen und Dominic Thiem um 17 Uhr das erste Match. Die Entscheidung über den Sieger des Davis-Cup-Duells fällt spätestens nach der dritten Partie am Samstag. Los geht es am Samstag um 13 Uhr, wenn sich Österreich und Finnland im Doppel gegenüberstehen.

Datum Heim Gast Uhrzeit Fr., 13.09.2019 Patrik Niklas-Salminen Dominic Thiem 17 Uhr Fr., 13.09.2019 Emil Ruusuvuori Dennis Novak anschließend Sa., 14.09.2019 Harri Heliovaara/Henri Kontinen Oliver Marach/Jürgen Melzer 13 Uhr Sa., 14.09.2019 Emil Ruusuvuori Dominic Thiem anschließend Sa., 14.09.2019 Patrik Niklas-Salminen Dennis Novak anschließend

Österreich - Finnland: TV-Übertragung und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Spiele zwischen Österreich und Finnland nicht anschauen. Um die exklusive Übertragung kümmert sich der Streaminganbieter DAZN. Los geht's heute um 17 Uhr, wenn Kommentator Herbert Gogel auf Sendung geht.

Durch eine Kooperation mit Eurosport zeigt DAZN künftig alle Grand-Slam-Turniere, abgesehen von Wimbledon, live über den Eurosport-Channel. Darüber hinaus könnt ihr zu diesem Zeitpunkt auch die WTA-Turniere aus Zhengzhou, Nanchang und die Japan Women's Open live auf DAZN sehen.

Davis Cup: Österreich vs. Finnland: Ausgangslage

Da sich der Modus im Davis Cup in diesem Jahr geändert hat, ist der Weg ins Finalturnier schwerer geworden. Österreich setzte sich zwar gegen Russland durch, gehörte aber trotzdessen nicht der Gruppe der Finalteilnehmer an. Stattdessen stand ein weiteres Qualifikationsmatch gegen Chile an, was die Südamerikaner für sich entschieden.

Somit stieg Österreich in die Kontinentalgruppe I ab, hat aber durch einen Sieg über Finnland die Möglichkeit, direkt wieder aufzusteigen. Es lässt sich also mit der Relegation im Fußball vergleichen, die über Auf- und Abstieg entscheidet.

Davis Cup 2019: Zeitplan und Termin

Die Finalrunde im Davis Cup 2019 findet in der spanischen Hauptstadt Madrid statt.