Im Achtelfinale des Grand Slam of Darts stehen sich heute Mensur Suljovic und Fallon Sherrock gegenüber. SPOX tickert für Euch die Partie live mit.

Mensur Suljovic bekommt es im heutigen Achtelfinale beim Grand Slam of Darts mit der formstarken Engländerin Fallon Sherrock zu tun. Kann er ihren Lauf stoppen und ins Viertelfinale ziehen? Dies erfahrt Ihr im Liveticker von SPOX.

Grand Slam of Darts, Achtelfinale: Mensur Suljovic vs. Fallon Sherrock heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während Suljovic die Gruppe F gewann, wurde Sherrock in der Gruppe E Zweite. Im dritten und letzten Gruppenspiel erzielte Sherrock gegen den Deutschen Gabriel Clemens mit 101,55 Punkten pro drei Darts den höchsten Durchschnitt, den jemals eine Frau in einem im TV übertragenen Darts-Match werfen konnte. Suljovic und Sherrock traten bereits bei der Darts-WM 2020 gegeneinander an. Damals setzte sich die "Queen of the Palace" mit 3:1 durch.

Vor Beginn: Das Duell in der Aldersley Leisure Village in Wolverhampton beginnt um ca. 22 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinalspiel beim Grand Slam of Darts zwischen Mensur Suljovic und Fallon Sherrock.

Grand Slam of Darts, Achtelfinale: Mensur Suljovic vs. Fallon Sherrock heute im TV und Livestream

Suljovic gegen Sherrock und auch die anderen drei Spiele aus dem Achtelfinale überträgt heute der Streamingdienst DAZN ab 20 Uhr im Livestream. Kommentator Elmar Paulke und Experte Tomas "Shorty" Seyler führen Euch dabei durch den sechsten Tage des Grand Slam of Darts.

Um den Livestream von DAZN nutzen zu können, wird ein Abonnement, für das Ihr entweder 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro jährlich zahlen müsst, benötigt.

Zudem bietet Sport1 die heutigen Achtelfinalspiele im Free-TV und im kostenlosen Livestream an.

Grand Slam of Darts, Achtelfinale: Die heutigen Partien im Überblick