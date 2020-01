Handball-EM LIVE: Österreich - Spanien im TV und Livestream

Österreich geht in das zweite Spiel der Hauptrunde bei der Heim-HM 2020 und trifft dort um 18:15 Uhr auf Spanien, gegen die man erneut klarer Außenseiter ist. Doch wie gegen Kroatien, möchte der ÖHB auch hier auf Sieg spielen. Wie er das Match im TV und per Liveticker verfolgen könnt, erfährt ihr hier.

Nach der bitteren, aber doch verdienten Niederlagen gegen Kroatien, geht es nun gegen das nächste Schwergewicht in der Gruppe. Der mehrfache Welt- und Europameister aus Spanien, macht sich auch dieses Jahr Hoffnungen auf den Titel.

Für Österreich wird es also erneut darum gehen, so lange wie möglich mitzuhalten und den Favoriten so oft wie möglich zu schocken. Mit dem gezeigten Kampfgeist und dem Publikum im Rücken, ist eine Sensation aber dennoch nicht auszuschließen.

Österreich vs. Spanien im TV und Livestream

Die Rechte zur Handball-EM 2020 besitzt der öffentlich-rechtliche Fernsehsender ORF. Auf ORF1 wird das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Spanien ab 18:00 Uhr übertragen. Der Anpfiff zur Partie erfolgt um 18:15 Uhr.

Alternativ bietet auch die ORF-TVthek österreichweit einen Live-Stream an und anschließend an das Spiel auch Video-on-Demand-Highlights.

Der ÖHB-Spielplan zur Handball-EM 2020

Österreichs Handball-Männer haben bei der Heim-EM in Wien als Gruppensieger ohne Punktverlust den Sprung in die Hauptrunde geschafft.

Team 1 Team 2 Ergebnis Österreich Tschechien 32:29 Österreich Ukraine 34:30 Österreich Nordmazedonien 32:28 Österreich Kroatien 27:23 Österreich Spanien 18. Jänner Österreich Deutschland 20. Jänner Österreich Weißrussland 22. Jänner

ÖHB-Team glaubt weiterhin an den Erfolg

"Ich glaube aber nicht, dass das die Stimmung dämpft. Das Turnier ist für uns noch nicht vorbei", sagte Kapitän Nikola Bilyk. Trainer Ales Pajovic schließt sich dem an: "Wir haben in der zweiten Hälfte gesehen, dass alles möglich ist, wenn wir kämpfen", betonte der einstige Weltklassespieler und hoffte, "dass wir in den nächsten Spielen nicht mit so viel Respekt starten."

Steckbrief von Österreich-Gegner Spanien

Teamchef: Jordi Ribera (57)

Schlüsselspieler: Julen Aguinagalde (Kreisläufer, 37, KS Kielce), Gonzalo Perez de Vargas (Torwart, 29, FC Barcelona)

Größte Erfolge:

Weltmeister 2005, 2013

Olympia: 3x Bronze 1996, 2000 und 2008

Europameister 2018

EM-Hauptrunde Gruppe I