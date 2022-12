Italien-Gerücht: SSC Napoli interessiert sich wohl für Red Bull Salzburgs Luka Sucic

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg winkt der nächste Millionen-Regen. Schlüsselspieler Luka Sucic steht im Fokus von zahlreichen Topklubs, inklusive dem SSC Napoli.

Aktuell weilt Luka Sucic noch mit der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar. Und auch wenn es noch für keine Einsatzminute reichte, blickt der 20-Jährige mit Vorfreude auf das Halbfinale gegen Argentinien voraus.

Dann kehrt der Mittelfeldspieler zu seinem Stammklub Red Bull Salzburg zurück. Wie lange man Sucic noch in Österreich bestaunen kann, ist aber unklar.

Wie Tuttosport berichtet, ist Sucic im Visier von SSC Napoli. Auch Lazio Rom und Juventus wird Interesse nachgesagt. Vor wenigen Wochen wurde Sucic auch mit Newcastle und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Sucic: "Im Fußball ist es schwierig etwas zu planen"

Vor einigen Wochen äußerte sich Sucic im Gespräch mit SPOX zu seiner Zukunft. Fix ist: Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2025.

"Der FC Red Bull Salzburg ist aktuell der beste Klub für mich. Ich spiele ja schon so viele Jahre hier, bin über die Akademie und den FC Liefering den Weg gegangen und konnte dabei sehr viel lernen. Ich kann mich auf sehr hohem Niveau weiterentwickeln", so Sucic, der aber keine dauerhaften Versprechen abgeben wollte.

"Was die Zukunft bringt, werden wir dann sehen. Im Fußball geht alles so schnell, da ist es schwierig etwas zu planen. Die Gerüchte in den Medien nehme ich eigentlich nicht wirklich wahr."

In 90 Partien für Red Bull Salzburg erzielte Sucic 13 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Für Kroatien kam er in seiner bisherigen Karriere vier Mal zum Einsatz.