Luka Sucic sagt Top-Klubs ab: "Red Bull Salzburg ist aktuell der beste Klub für mich"

Luka Sucic zählt zu den größten Talenten der österreichischen Bundesliga. Trotz Interesse von Top-Vereinen vermeldet der 19-Jährige bei SPOX seinen Verbleib und nimmt die Führungsrolle bei Red Bull Salzburg an.

Die jährliche Wachablöse hat Luka Sucic im Sommer aus nächster Nähe mitbekommen. Wie es die Tradition will, verabschiedeten sich Top-Spieler wie Mohamed Camara, Karim Adeyemi oder Brenden Aaronson aus Salzburg, um den Platz für die nächste Generation hochtalentierter Spieler zu räumen.

Der 19-Jährige, der seit 2016 durch die Akademie der Salzburger marschierte und noch heute regelmäßig in Liefering live die Nachwuchstalente und Ex-Kollegen beobachtet, ist nun Dreh und Angelpunkt im Mittelfeldzentrum von Trainer Matthias Jaissle.

Meist irgendwo zwischen Acht und Zehn, manche Fußballmathematiker sagen 8,5, verteilt der gebürtige Linzer die Bälle mit so viel Präzision, dass es bereits für drei Einsätze in Kroatiens Edelmittelfeld neben Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic und Kompanie reichte.

Sucic, der auch schon in der Vorsaison mit 44 Spielen und elf Toren eine tragende Rolle im Salzburger Spiel inne hatte, gefällt sich in der neuen, noch exponierteren Rolle. "Natürlich haben im Sommer wieder ein paar Spieler den Klub verlassen. Aber das gehört zur Philosophie des Klubs und ist zudem auch verständlich, weil die Jungs einen weiteren Schritt in ihrer Karriere gemacht haben", reflektiert Sucic gegenüber SPOX.

Luka Sucic: Modric? "Wenn er etwas sagt, hören alle zu"

Sucic beschreibt sich selbst als ruhige Persönlichkeit. "Und das bleibt auch so", so der Kroate. Es ist eine weitere Parallele zu Kindheitsidol Luka Modric. Mit der Einberufung ins Nationalteam erfüllte sich Sucic den großen Traum, mit der Real-Madrid-Legende das Spielfeld zu teilen.

"Er ist eine große Persönlichkeit, am Platz und Abseits davon. In der Kabine ist er zwar eher ruhig, aber wenn er etwas sagt, hören ihm alle zu, das hat dann schon Gewicht. Dass er in dem für einen Fußballer so hohen Alter auf diesem Niveau spielt, ist etwas ganz Besonderes", schwärmt Sucic.

Dass er die kommende Saison mit Red Bull Salzburg bestreitet, ist nicht selbstverständlich. Schon lange steht Sucic im Fokus von Top-Klubs. Laut den zuverlässigen Salzburger Nachrichten ist er langfristig ein Thema für das Mittelfeldzentrum des FC Liverpool, Trainer Jürgen Klopp konnte sich Ende Juli von seinen Qualitäten bei der 0:1-Testspielniederlage in Salzburg (Benjamin Sesko erzielte das entscheidende Tor) aus nächster Nähe überzeugen.

Dort muss sich der Deutsche früher oder später Gedanken über die Zukunft von Jordan Henderson (32), Thiago Alcantara (31), James Milner (36), Naby Keita (im letzten Vertragsjahr) und Alex Oxlade-Chamberlain (meistens verletzt) machen. Laut SPOX-Informationen erkundigten sich auch Mitarbeiter des FC Arsenal bei Insidern nach Einschätzungen zu Sucic. Was aktuell noch Industrie-Gossip ist, könnte spätestens im Sommer 2023 Realität werden.

Transfers: Fix! Bayern-Talent sagt Bundesliga-Klubs ab © getty 1/37 Das Sommer-Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 30. August. © getty 2/37 THOMAS MEUNIER: Laut Mundo Deportivo kommt Bewegung in den Poker mit dem FC Barcelona! Meunier soll wohl um Freigabe gebeten haben. Bei der Borussia sei man demnach nun offen für einen Wechsel des Belgiers, noch liegt laut Bild aber kein Angebot vor. © getty 3/37 Entgegen der häufigen Berichte, Sergiño Dest könnte als Tauschobjekt inkludiert werden, spricht die Mundo Deportivo davon, dass das nicht geplant sei. Komplett ausgeschlossen wird es jedoch ebenfalls nicht. © getty 4/37 Als Alternativen zu Thomas Meunier wurden zuletzt Hamari Traoré (Stade Rennes), Achraf Hakimi (PSG), Malo Gusto (Olympique Lyon) und Juan Foyth (FC Villareal) gehandelt. Zumindest Foyth ist aufgrund seiner Verletzung aber wohl keine Option mehr. © getty 5/37 GABRIEL VIDOVIC: Jetzt ist es offiziell! Das Bayern-Talent hat sich gegen Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC und den FC Augsburg entschieden. Der Stürmer wechselt auf Leihbasis zu Vitesse Arnheim in die Eredivisie. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. © getty 6/37 Bayern hatte dem Vernehmen nach für Vidovic nach einem Abnehmer innerhalb der Bundesliga gesucht, eine Einigung über die Modalitäten kam aber nicht zustande. Vidovics Vertrag beim FCB läuft noch bis 2025. © getty 7/37 SANDER BERGE: Jürgen Klopp hatte kürzlich auf einer Pressekonferenz bestätigt, dass man wegen den Verletzungen auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler sei. Laut Yorkshire Post ist man bei Sheffield United fündig geworden, man wolle Berge verpflichten. © getty 8/37 MOISES CAICEDO: Wie die britische Sun berichtet, ist außerdem Moises Caicedo von Brighton & Albion Hove ein Kandidat auf der Liste. Man wolle rund 42 Millionen Pfund (rund 50 Millionen Euro) bieten... © getty 9/37 Doch bei Brighton sei man entspannt, erklärt Trainer Graham Potter. "100 Millionen Pfund? Sie können es ja versuchen!", schickte der Coach eine Warnung in Richtung der Reds. Günstig würde Caicedo wohl nicht werden. © getty 10/37 Klopp musste zuletzt unter anderem auf die Mittelfeldspieler Thiago, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain und Curtis Jones verzichten. Abgesehen von Jones ist nicht mit einer zeitnahen Rückkehr zu rechnen. © getty 11/37 FABIAN RUIZ: Der Wechsel des Mittelfeldspielers zu PSG soll kurz vor dem Abschluss stehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, soll sich die SSC Neapel in Sachen Ablöseforderungen langsam PSG annähern, sodass Ruiz nach Paris reisen wird. © getty 12/37 JULIAN WEIGL: Sky dementiert die Gerüchte aus den portugiesischen Medien, dass eine Leihe zu Borussia Mönchengladbach fix sei. Den Berichten zufolge sollten die Fohlen das gesamte Gehalt des Benfica-Stars übernehmen. © getty 13/37 HAKIM ZIYECH: Wie die britische Daily Mail berichtet, sollen die Verhandlungen von Ajax Amsterdam um die Antony-Nachfolge (wohl zu Manchester United) stocken. Man schaut sich wohl anderweitig um als bei Ziyech, da Chelsea ihn wohl nicht abgeben will. © getty 14/37 LEON BAILEY: Statt Ziyech hat Ajax wohl zwei andere Namen im Auge. Einer davon ist der Ex-Leverkusener, der aktuell für Aston Villa spielt. Nach seinem Wechsel hatte er jedoch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. © getty 15/37 LUCAS OCAMPOS: Aktuell bester Anwärter scheint laut Daily Mail aber Ocampos vom FC Sevilla zu sein. Der Flügelstürmer kommt auf 34 Tore und 15 Vorlagen, seit er 2019 zu Sevilla gewechselt ist. Jetzt könnte es für ihn zu Ajax gehen! © getty 16/37 SEPP VAN DEN BERG: Steht der Leih-Deal vom FC Liverpool zum FC Schalke 04 bereits vor dem Abschluss? Wie die Bild berichtet, soll der Niederländer noch am Dienstag zum Medizincheck in Gelsenkirchen eintreffen. Vorstellung möglicherweise am selben Tag. © getty 17/37 Wie Sky berichtet, war auch der 1. FC Köln an Sepp van den Berg interessiert. Nach der Verletzung von Julian Chabot und dem möglichen Wechsel von Bright Arrey-Mbi suchen sie noch Verstärkung in der Innenverteidigung. Doch Schalke macht wohl den Deal. © imago images 18/37 FLORIAN GRILLITSCH: Nach mehreren gescheiterten Deals gibt es den nächsten Interessenten. Laut niederländischem Telegraaf ist Ajax Amsterdam an einer Verpflichtung interessiert. Grillitsch spielte schon in Hoffenheim unter Ajax-Coach Alfred Schreuder. © getty 19/37 CODY GAKPO: Angebot abgelehnt! Wie Sky erfahren haben will, hatte der FC Southampton wohl 21 Millionen Pfund für den Flügelstürmer geboten. Doch die PSV Eindhoven soll abgelehnt haben und ruft wohl 25 Millionen Pfund (29,25 Millionen Euro) auf. © getty 20/37 CARLOS VINICIUS: Eigentlich ist der Brasilianer für zwei Jahre von Benfica Lissabon an die PSV Eindhoven ausgeliehen. Doch die Leihe könnte gekürzt werden. "Es gibt Dinge, die um ihn herum vor sich gehen", sagte PSV-Trainer Ruud van Nistelrooy. © getty 21/37 AJDIN HRUSTIC: Laut Sky Sport Italia wechselt der Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt zu Hellas Verona. Dort soll der Australier einen Dreijahresvertrag mit Verlängerungsoption unterschreiben. Bei der SGE konnte Hrustic nie richtig Fuß fassen. © getty 22/37 BLENDI IDRIZI: Schalke gibt den Mittelfeldspieler auf Leihbasis für ein Jahr an den SSV Jahn Regensburg ab. Das vermeldete der Klub am Dienstag in einer Vereinsmitteilung. © imago images 23/37 JORDAN AMAVI: Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat Olympiakos Piräus einen neuen Linksverteidiger gefunden. Amavi soll wohl für ein Jahr mit einer Kaufoption von Olympique Marseille ausgeliehen werden. © getty 24/37 BRIGHT ARREY-MBI: Wie die Bild berichtet, soll das FC Bayern-Talent nun endlich auf Spielpraxis kommen und wechselt dafür nochmal die Leihstation. Der Deal mit Köln soll beendet werden, dafür könnte Arrey-Mbi bald für Hannover 96 auflaufen - als Leihe. © imago images 25/37 TAICHI FUKUI: Der FC Bayern hat offenbar den Japaner Taichi Fukui verpflichtet. Wie die Bild-Zeitung berichtet, trainierte der 18-Jährige am Montag bereits mit der zweiten Mannschaft der Münchner. Eine offizielle Bestätigung des Transfers steht noch aus. © imago images 26/37 Fukui soll das Regionalliga-Team des Rekordmeisters verstärken. Im Training fiel er bereits mit seiner starken Technik auf und erinnerte an den früheren BVB-Star Shinji Kagawa. © getty 27/37 MADY CAMARA: Wie Sky Sport Italia berichtet, steht Camara vor einem Wechsel von Olympiakos Piräus zur AS Rom. Bei der Roma soll er zunächst auf Leihbasis unterschreiben und im Vertrag eine Kaufoption enthalten haben. © getty 28/37 SOFIANE DIOP: OGC Nizza hat die Verpflichtung von Diop bekannt gegeben. Der Mittelfeldspieler kommt von der AS Monaco und kostet laut französischen Medien rund 20 Millionen Euro. © getty 29/37 AXEL DISASI: Nach Informationen von SPOX und GOAL hat PSG ein neues Innenverteidiger-Transferziel ausgemacht. Es werden bereits Verhandlungen mit der AS Monaco geführt, ein offizielles Angebot gibt es aber noch nicht. © getty 30/37 KINGSLEY EHIZIBUE: Trotz der Verletzung von Benno Schmitz wurde der Verkauf des Rechtsverteidigers vom 1. FC Köln nicht mehr gestoppt. Udinese Calcio verkündete die Verpflichtung am späten Montagabend. © getty 31/37 DANIEL JAMES: Wie Fabrizio Romano berichtet, würde Tottenham Hotspur den Flügelstürmer von Leeds United gerne mit Kaufoption ausleihen. "Kein einfacher Deal", beschreibt er die Situation. Auch Everton habe angefragt. Leeds würde James gerne halten. © getty 32/37 HARRY KANE: Immer wieder ranken sich Gerüchte um den Stürmerstar der Engländer. Um dem einen Riegel vorzuschieben, wünscht sich Tottenham-Hotspur-Trainer Antonio Conte jetzt eine Vertragsverlängerung. Das aktuelle Papier läuft noch bis 2024. © getty 33/37 N'GOLO KANTÉ: Wie The Times berichtet, hat Paris Saint Germain die Vertragssituation von FC Chelseas Mittelfeldstar im Auge. Der Vertrag läuft nur noch ein Jahr, ab Januar dürfte PSG direkt mit Kanté verhandeln. © getty 34/37 FLORIAN KRÜGER: Der Stürmer verlässt Arminia Bielefeld und schließt sich dem FC Groningen an. Das gab der Klub am Dienstagmorgen bekannt. In den Niederlanden unterschreibt Krüger einen Vertrag bis 2026. © getty 35/37 KRZYSZTOF PIATEK: Der Stürmer von Hertha BSC könnte jetzt doch wieder für Galatasaray Istanbul spannend werden! Wie die türkische SPORX berichtet, sollen "schwache Leistungen" von Haris Seferovic der Grund sein, doch noch zuschlagen zu wollen. © getty 36/37 EDINSON CAVANI: Der 35-Jährige unterschreibt beim FC Valencia. Das gab der Klub am späten Montagabend bekannt. Der Urugayer kommt ablösefrei und unterschreibt bei den Spaniern einen Zweijahresvertrag. © getty 37/37 LUCAS PAQUETA: Von Olympique Lyon zu West Ham - das ist fix. Die Klubs gaben den Paqueta-Wechsel beide am späten Montagabend bekannt. Laut Lyons Pressemeldung kostet der Brasilianer bis zu 61,6 Millionen Euro. Noch mehr News von gestern gibt es hier.

Red Bull Salzburg "aktuell der beste Klub" für Luka Sucic

Im Hier und Jetzt sieht sich Sucic aber beim österreichischen Serienmeister, wie er versichert: "Der FC Red Bull Salzburg ist aktuell der beste Klub für mich. Ich spiele ja schon so viele Jahre hier, bin über die Akademie und den FC Liefering den Weg gegangen und konnte dabei sehr viel lernen. Jetzt spiele ich meine zweite Champions League-Saison, das heißt ich kann mich auf sehr hohem Niveau weiterentwickeln", weiß Sucic, der aber keine dauerhaften Versprechen abgeben will - dafür sah er schon zu viele talentierte Kollegen gehen: "Was die Zukunft bringt, werden wir dann sehen. Im Fußball geht alles so schnell, da ist es schwierig etwas zu planen. Die Gerüchte in den Medien nehme ich eigentlich nicht wirklich wahr." Fix ist: Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2025.

Für Salzburg ist die Saison 22/23 sowieso kein Selbstläufer. Viele Leistungsträger verabschiedeten sich, talentierte Neuzugänge wie Lucas Gourna-Douath, Strahinja Pavlovic oder zahlreiche Liefering-Absolventen müssen Jaissles Spielphilosophie erst verinnerlichen.

Die vergangene Saison weckte enorme Erwartungshaltung und mit dem FC Chelsea, AC Milan und Dinamo Zagreb als Gruppen-Gegner sind für den Champions-League-Aufstieg Top-Leistungen notwendig.

"Wir hatten letztes Jahr die wohl beste Saison der Klubgeschichte. Das sagt schon sehr viel ist, ist also nichts Alltägliches. Wir können deshalb nicht davon ausgehen, dass es heuer wieder so sein wird und wir das toppen. Aber wir wollen wieder unser Spiel durchziehen und den Gegner damit wehtun. Wie weit es dann geht, werden wir sehen", lässt sich Sucic nicht zu vermessenen Kampfansagen hinreißen - typisch für den Führungsspieler im Mittelfeld von Matthias Jaissle.