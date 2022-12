Markus Katzer soll neuer Sportchef beim SK Rapid werden

Der SK Rapid hat wohl einen Nachfolger für Zoran Barisic gefunden: Ex-Spieler Markus Katzer soll vor einer Rückkehr nach Hütteldorf stehen.

Als aktiver Spieler absolvierte Markus Katzer zwischen 2004 und 2013 273 Partien für den SK Rapid, erzielte 22 Tore und bereitete 22 weitere Treffer vor. Nun soll der 43-jährige Wiener vor einer Rückkehr zu Rapid stehen.

Wie der Kurier berichtet, soll der aktuelle Vienna-Sportchef auf der Wunschliste des SK Rapid für die vakante Sportchef-Position ganz oben stehen, momentan wird an dem Deal gebastelt.

Damit würde Zoran Barisic wohl auf der Trainerbank verbleiben, und Katzer als Sportchef als Bindeglied zwischen Barisic und Steffen Hofmann fungieren.

Katzer ist aktuell Sportlicher Leiter des Zweitligisten First Vienna FC. In seiner Funktion holte Katzer zahlreiche arrivierte Ex-Bundesliga-Profis an die Hohe Warte, darunter Deni Alar, Lukas Grozurek, Stephan Auer oder Andreas Lukse.