Nach Autounfall: Muharem Huskovic wird aus künstlichem Tiefschlaf geweckt

Nach dem Verkehrsunfall am Mittwochabend wurde Muharem Huskovic ins Landesklinikum Baden gebracht, dort operiert und anschließend als Vorsichtsmaßnahme in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. Das vermeldete die Wiener Austria am Donnerstag in einer Presseaussendung.

Der 19-Jährige erlitt mehrere schwerwiegende Verletzungen, allesamt jedoch ohne lebensbedrohlichen Charakter. Nach derzeitigem Stand sind vorerst keine akuten Operationen mehr notwendig, im Laufe des heutigen Donnerstages wird daher der Aufwachkurs gestartet und Huskovic geweckt. Zur weiteren Beobachtung wird der Offensivspieler in den kommenden Tagen auf der Intensivstation verbleiben.

Laut einem Bericht der NÖN ereignete sich der Unfall auf der A3 bei Ebreichsdorf. Demnach prallte der Pkw aus bisher ungeklärten Gründen auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Huskovic wurde demnach im Auto eingeklemmt, eine Beifahrerin konnte den Wagen selbstständig verlassen. Für einen Hund im Auto kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfallwagen fing laut dem Medienbericht Feuer, das von Ersthelfern unter Kontrolle gebracht werden musste. Sanitäter versorgten den schwer Verletzten an der Unfallstelle, anschließend wurde Huskovic mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

"In Absprache mit seiner Familie, bitten wir weiterhin von Spekulationen abzusehen und die Privatsphäre von Muki Huskovic und der Familie zu wahren und respektieren", bitten die Veilchen in einer Aussendung.